Günlük burç yorumları (22 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları

Haberler - ntv.com.tr 22.04.2022 - 00:08
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Başarının, takdir almanın ve onaylanma ihtiyacının yoğun olması sizi sıkı bir tempoya itebilir. Korumacı ve muhafazakâr olabilirsiniz sevdikleriniz için.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Ün almak ya da bulunduğunuz alanda tanınır olmak için çalışabilirsiniz. Hayatınızdaki kadın figürlerin desteğini almanız mümkün.
İnandığınız değerleri sorgulayacak potansiyeli kendinizde bulabilirsiniz. Uzun vadeli planlarınız için çalışmalar ve projeler peşinde olabilirsiniz.
Soyut konulara ilginiz artabilir. Mal mülk edinmek ve mevcuttaki kaynakları geliştirmek gündeminizde olabilir.
İlişkilerde kalıcılık için bugün birtakım hamlelerde bulunabilirsiniz, olumlu sonuçlar olası.
İş hayatınızda süregelen çalışmalarınıza aradığınız destek bugün gelebilir. Otoritelerinizin beğenisini alabilirsiniz.
Mesafeli olmaktan ve seviyeli samimiyetten keyif alabilirsiniz. Ellerinizi oyalayacak aktivitelerde bulunmak iyi gelebilir.
Miras, sigorta gibi kazançlar konusunda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ailenizle daha çok kontak kurmanız gerekebilir.
Yazı işleri, telefon görüşmeleri derken gün oldukça yoğun geçebilir. Yakın çevrenizden insanlarla ortaklık yapabilirsiniz.
Ciddi nitelikli kararlar söz konusu oluyor. Alacağınız kararlar öncelikli olarak iş hayatınızı etkileyebilir.
Kimliğinize ve kim olduğunuza dair net ve kararlı olabilirsiniz. Kararlı haliniz size bakanların imrenmesini sağlayabilir.
Karamsarlığı bir kenara bırakıp gerçekçi olma zamanı. Aile büyükleriniz ile konuşup halledebileceğiniz üzerine odaklanmalısınız.
Resmi yazışmalar ve gelişmelerin takibinde olabilirsiniz. Mesafeli ve soğuk diye nitelendirdiğiniz kişilerin desteğini alabilirsiniz.