Günlük burç yorumları (22 Nisan 2022) Koç, Akrep, İkizler, Terazi, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçların günlük yorumları

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Başarının, takdir almanın ve onaylanma ihtiyacının yoğun olması sizi sıkı bir tempoya itebilir. Korumacı ve muhafazakâr olabilirsiniz sevdikleriniz için.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)