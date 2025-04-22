Günlük burç yorumları (22 Nisan 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Nisan 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün kararlı ve hızlı hareket etmek isteyebilirsin. Ancak acele etmek yerine planlı olman önemli. Beklenmedik bir konu gündeme gelebilir ve esneklik göstermen gerekebilir. Duygularını kontrol altında tutarak mantıklı kararlar vermelisin. Bir yakınından gelen bir haber seni şaşırtabilir. Dengeni koruyarak ilerlemek sana uzun vadede fayda sağlayacak.