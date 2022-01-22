Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.01.2022 - 05:16
Ketum, içe dönük bir gün
Bugün alınacak çok önemli kararların arifesinde hissedebilirsiniz. Olabildiğince akılcı davranmaya çalışın.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bütçenizi sıkın ve hele sizin paranızla anlamsız harcama yapan herkese şöyle bir ayar vermeniz gerekebilir. Yine de ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ama.
Boğa
Olan bitenden haberdar olmak için olasılıkların farkında olun. Herhangi bir konuda yeni bir başlangıç bugün neden olmasın.
İkizler
Geçmişinizde olan bir çalışma sizi eskiden tanıdığınız biriyle ilerlemeye motive edebilir bugün. Bu konuda olabildiğince dikkatli olmanızda fayda var.
Yengeç
Hayatınızda neler olup bittiğini yeniden düşünme şansınız bugün elinize geçecek gibi, olumlu bir değerlendirme yapabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.
Aslan
Bugün yerine getiremeyeceğiniz sözler vermek, itibarınızı zedeleyebilir ve ilerlemenizde aksiliklere neden olabilir. Ne konuştuğunuza dikkat edin.
Başak
Bugün başkalarının yaptığı hatalara dikkat etmelisiniz. Birilerinin tartışmasının ortasında kalmayın yoksa kabak sizin kafanıza patlayacak gibi duruyor.
Terazi
İlgileniyorsanız, hızlı yanıt veriyorsanız ve kendinize güveniyorsanız hem işte hem de evde kazanan siz olabilirsiniz. Deneyiminizi her alanda kullanın.
Akrep
Bugün karşılaştığınız durum ne olursa olsun şöyle bir geri çekilin ve olaya başka bir açıdan bakmaya çalışın. Aceleci olmayın derim.
Yay
Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz bugün. O nedenle hem sizin için, hem de karşınızdaki insan için özele girmeyin derim.
Oğlak
Bugün odaklanın. Dürüstlük her zaman takdir edilmeyebilir, ancak gereklidir ve sonunda utanç verici bir şeyi açıklama zahmetinden sizi kurtarır.
Kova
Dışarı çıkmak ve biraz insanlarla duygusal bağ kurmak, uzun süredir olmayan sosyalleşmenize büyük ölçüde yardımcı olacak gibi görünmekte.
Balık
Birinin size ne teklif ettiğini veya ne yaptığını görmezden gelmek için öyle çok acele etmeyin. Bugün kendinizi fazla önyargılı bulabilirsiniz.