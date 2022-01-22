Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.01.2022 - 05:16

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 1

Ketum, içe dönük bir gün

Bugün alınacak çok önemli kararların arifesinde hissedebilirsiniz. Olabildiğince akılcı davranmaya çalışın.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 2

Koç

Bütçenizi sıkın ve hele sizin paranızla anlamsız harcama yapan herkese şöyle bir ayar vermeniz gerekebilir. Yine de ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun ama.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 3

Boğa

Olan bitenden haberdar olmak için olasılıkların farkında olun. Herhangi bir konuda yeni bir başlangıç bugün neden olmasın.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 4

İkizler

Geçmişinizde olan bir çalışma sizi eskiden tanıdığınız biriyle ilerlemeye motive edebilir bugün. Bu konuda olabildiğince dikkatli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 5

Yengeç

Hayatınızda neler olup bittiğini yeniden düşünme şansınız bugün elinize geçecek gibi, olumlu bir değerlendirme yapabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 6

Aslan

Bugün yerine getiremeyeceğiniz sözler vermek, itibarınızı zedeleyebilir ve ilerlemenizde aksiliklere neden olabilir. Ne konuştuğunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 7

Başak

Bugün başkalarının yaptığı hatalara dikkat etmelisiniz. Birilerinin tartışmasının ortasında kalmayın yoksa kabak sizin kafanıza patlayacak gibi duruyor.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 8

Terazi

İlgileniyorsanız, hızlı yanıt veriyorsanız ve kendinize güveniyorsanız hem işte hem de evde kazanan siz olabilirsiniz. Deneyiminizi her alanda kullanın.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 9

Akrep

Bugün karşılaştığınız durum ne olursa olsun şöyle bir geri çekilin ve olaya başka bir açıdan bakmaya çalışın. Aceleci olmayın derim.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 10

Yay

Duygularınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz bugün. O nedenle hem sizin için, hem de karşınızdaki insan için özele girmeyin derim.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Bugün odaklanın. Dürüstlük her zaman takdir edilmeyebilir, ancak gereklidir ve sonunda utanç verici bir şeyi açıklama zahmetinden sizi kurtarır.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 12

Kova

Dışarı çıkmak ve biraz insanlarla duygusal bağ kurmak, uzun süredir olmayan sosyalleşmenize büyük ölçüde yardımcı olacak gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (22 Ocak 2022) - 13

Balık

Birinin size ne teklif ettiğini veya ne yaptığını görmezden gelmek için öyle çok acele etmeyin. Bugün kendinizi fazla önyargılı bulabilirsiniz.

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