Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 07:44
Ay Akrep burcunda seyrediyor, merakınız ve sezgileriniz tavan yapabilir, kendinizi insanları gözlemlerken bulabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Eşinizle romantik bir akşam yemeği yiyebilir, heyecanlarınızı tazeleyebilirsiniz. Bir çiçek bile yardımcı olur arzularınızı ifade etmeye.
Boğa
Partneriniz ya da ortaklarınız ile sosyalleşebilir, yeni projeler üzerine çalışmalar yapabilirsiniz.
İkizler
İş yerinde arkanızdan dönen dedikoduları duyabilirsiniz. Aynı şekilde siz de yakalanmamaya dikkat edin.
Yengeç
İnanılmaz bir ilham söz konusu. Bugün sıradan işlerde bile farklılık yaratabilirsiniz. Zıt renklerin uyumunu kullanabilirsiniz.
Aslan
Aile büyüklerinizin deneyimlerine ihtiyaç duyabilir, onların bilgeliğinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Sizin için yine bir gurur kaynağı söz konusu.
Başak
İçtenlikle yaptığınız konuşmaları başkalarından duyabilirsiniz. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin.
Terazi
Kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz. Amacınıza hizmet etmeyen, size yaramayan her şeyi gözden geçirin.
Akrep
Dünyaya bir dedektif gibi analist bakabilirsiniz. Yine de anlam çıkarmak için bir zorunluluk aramayın.
Yay
Hatıralar, anılar ve geçmişe özlem hissedebilirsiniz. Bu özleme karşı koymak yerine yaşayarak geçirin.
Oğlak
Ön yargılarınızın kırılmasıyla beklemediğiniz şeyler duyabilir, sizinle aynı emelleri paylaşan insanlara yönelebilirsiniz.
Kova
Tez gibi ince işçilik gerektiren konularda ustalık gösterebilirsiniz. Görüş alanınız dar olsa da bakış açınız harika.
Balık
Uzun süredir konuşmadığınız kişilere sosyal medyada rastlayabilir, konuşabilirsiniz. Daha dün gibi diyeceğiniz çok şey birikmiş.