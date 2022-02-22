Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 07:44

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 1

Ay Akrep burcunda seyrediyor, merakınız ve sezgileriniz tavan yapabilir, kendinizi insanları gözlemlerken bulabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 2

Koç

Eşinizle romantik bir akşam yemeği yiyebilir, heyecanlarınızı tazeleyebilirsiniz. Bir çiçek bile yardımcı olur arzularınızı ifade etmeye.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 3

Boğa

Partneriniz ya da ortaklarınız ile sosyalleşebilir, yeni projeler üzerine çalışmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 4

İkizler

İş yerinde arkanızdan dönen dedikoduları duyabilirsiniz. Aynı şekilde siz de yakalanmamaya dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 5

Yengeç

İnanılmaz bir ilham söz konusu. Bugün sıradan işlerde bile farklılık yaratabilirsiniz. Zıt renklerin uyumunu kullanabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 6

Aslan

Aile büyüklerinizin deneyimlerine ihtiyaç duyabilir, onların bilgeliğinden yararlanmak isteyebilirsiniz. Sizin için yine bir gurur kaynağı söz konusu.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 7

Başak

İçtenlikle yaptığınız konuşmaları başkalarından duyabilirsiniz. Kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 8

Terazi

Kıskanıldığınızı hissedebilirsiniz. Amacınıza hizmet etmeyen, size yaramayan her şeyi gözden geçirin.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 9

Akrep

Dünyaya bir dedektif gibi analist bakabilirsiniz. Yine de anlam çıkarmak için bir zorunluluk aramayın.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 10

Yay

Hatıralar, anılar ve geçmişe özlem hissedebilirsiniz. Bu özleme karşı koymak yerine yaşayarak geçirin.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Ön yargılarınızın kırılmasıyla beklemediğiniz şeyler duyabilir, sizinle aynı emelleri paylaşan insanlara yönelebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 12

Kova

Tez gibi ince işçilik gerektiren konularda ustalık gösterebilirsiniz. Görüş alanınız dar olsa da bakış açınız harika.

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2022) - 13

Balık

Uzun süredir konuşmadığınız kişilere sosyal medyada rastlayabilir, konuşabilirsiniz. Daha dün gibi diyeceğiniz çok şey birikmiş.

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