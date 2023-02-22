Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023)

Ay, sabah 07 05 ile 08:13 arasında boşlukta olacak sonrasında Koç burcuna geçiş yapacak ve kendinizi daha dinamik, iş bitirici hissedebilirsiniz.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Ani bir durumda, planlanmamış bir şeyi satın almanız gerekebilir. İyi çalışmış öğrenciler bugün sınavda veya yarışmada başarılı olabilir.
BOĞA
Ev cephesindeki yardımınız bugün çok değerli olacak. Mahkemelik bir konuyla ilgili lehinize bir karar alınabilir.
İKİZLER
Aşırı heyecandan uzak durun. Eşitlikçi ilerleyin olaylarda. Tehlikeli görevlerden kaçının. Paranız konusunda biraz tutumlu olmanız gerekecek.
YENGEÇ
Bugün akşama kadar güven eksikliği yaşayabilir ve sabırsız olabilirsiniz. Aşk, meşk konularından bugün uzak durun derim.
ASLAN
Evinizi yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız, tadilatı bir süreliğine ertelemeniz tavsiye edilir. Bebeğiniz olsun istiyorsanız iyi haber gelebilir.
BAŞAK
Sizi yorabileceği ve hem kişisel hem de maddi yaşamınızı olumsuz etkileyebileceği için bugün stresi en aza indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim.
TERAZİ
Bugün genel olarak iyi durumda olsanız da, cilt sorunları, sinir sistemi sorunları ve sırt ağrısı yaşayabilme riskiniz olabilir.
AKREP
Uzun bir yolculuk seçeneklerinizi değerlendirmeniz için bugün iyi bir gün. Kendinizi özgürleştirecek her teklife açın kendinizi ve yola düşün.
YAY
Sizi bugün gittiğiniz yoldan caydırmak isteyen tipler karşınıza çıkabilir. Bu tipleri bugün hiç ama hiç dikkate almamanızda fayda var.
OĞLAK
Hemen işe koyulun çünkü beklediğiniz biri bugün hayatınıza tekrara girmek isteyebilir. Bu anlamda kendinizi iyi veya kötü koşullamayın.
KOVA
Bugün oruç tutmanız ve meditasyon yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca ihtiyacı olanlara yardım etmek size iyi gelebilir. Yapın bir şeyler.
BALIK
Eğitim konusunda iseniz bugün iyi performans gösterirseniz ön planda olacaksınız. Muhtemelen bugün övgü dolu sözler duyabilirsiniz.