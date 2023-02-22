Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 22 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 1

Ay, sabah 07 05 ile 08:13 arasında boşlukta olacak sonrasında Koç burcuna geçiş yapacak ve kendinizi daha dinamik, iş bitirici hissedebilirsiniz.

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Ani bir durumda, planlanmamış bir şeyi satın almanız gerekebilir. İyi çalışmış öğrenciler bugün sınavda veya yarışmada başarılı olabilir.  

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Ev cephesindeki yardımınız bugün çok değerli olacak. Mahkemelik bir konuyla ilgili lehinize bir karar alınabilir. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Aşırı heyecandan uzak durun. Eşitlikçi ilerleyin olaylarda. Tehlikeli görevlerden kaçının. Paranız konusunda biraz tutumlu olmanız gerekecek. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün akşama kadar güven eksikliği yaşayabilir ve sabırsız olabilirsiniz. Aşk, meşk konularından bugün uzak durun derim. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Evinizi yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız, tadilatı bir süreliğine ertelemeniz tavsiye edilir. Bebeğiniz olsun istiyorsanız iyi haber gelebilir. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Sizi yorabileceği ve hem kişisel hem de maddi yaşamınızı olumsuz etkileyebileceği için bugün stresi en aza indirmenizi kesinlikle tavsiye ederim.  

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Bugün genel olarak iyi durumda olsanız da, cilt sorunları, sinir sistemi sorunları ve sırt ağrısı yaşayabilme riskiniz olabilir.  

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 9

AKREP

Uzun bir yolculuk seçeneklerinizi değerlendirmeniz için bugün iyi bir gün. Kendinizi özgürleştirecek her teklife açın kendinizi ve yola düşün.  

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 10

YAY

Sizi bugün gittiğiniz yoldan caydırmak isteyen tipler karşınıza çıkabilir. Bu tipleri bugün hiç ama hiç dikkate almamanızda fayda var. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Hemen işe koyulun çünkü beklediğiniz biri bugün hayatınıza tekrara girmek isteyebilir. Bu anlamda kendinizi iyi veya kötü koşullamayın.  

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 12

KOVA

Bugün oruç tutmanız ve meditasyon yapmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca ihtiyacı olanlara yardım etmek size iyi gelebilir. Yapın bir şeyler. 

Günlük burç yorumları (22 Şubat 2023) - 13

BALIK

Eğitim konusunda iseniz bugün iyi performans gösterirseniz ön planda olacaksınız. Muhtemelen bugün övgü dolu sözler duyabilirsiniz.  

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