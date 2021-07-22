Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021

22.07.2021 - 00:37
Koç
Kendiniz için bugün maddi manevi ne varsa ortaya koymanızda çok fayda var. Özellikle öğleden sonra hızlı bir tempoya düşebilirsiniz.
Boğa
Devlet kapısıyla bir işiniz varsa bugün halletmek sizin için gayet iyi olur. Bu konuda girişimlerde de bulunabilirsiniz. Kendinizi yeniliğe hazır tutun.
İkizler
Bugün ortak kazanımlardan veya devlet kapısından elinize para geçebilir. Maddi anlamda geleceğe dair bir ışık yanabilir önünüzde.
Yengeç
Güneş burcunuzdan çıkmadan size son bir iyilik yapacak gibi duruyor bugün. Kariyer, iş, para konularında çok daha verimli bir gün diyebilirim.
Aslan
Bugün kendinizi yorgun hissetmeniz çok doğal. Hafta sonu için kaçabileceğiniz sessiz insanlardan biraz uzak bir plan yapmanız iyi olur.
Başak
Kendinizi bugün düşmanca sözlerden ve dedikodudan sakının. Sinirlerinizin gerildiği anlar olabilir. Hiç ilgilenmeyin derim.
Terazi
Ailenizle ilgili enteresan haberler almanız olası. Özellikle uzakta ki yakınlarınızdan maddi anlamda gelişmeler kulağınıza gelebilir.
Akrep
Bugün ani kararlardan ve davranışlardan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle yakın çevrenizle ilgili konularda daha da temkinli olun.
Yay
Para konusunda bugün düşünerek hareket etmenizde çok fayda var. Borç alıp vermemek konusunda titiz olursanız başınız ağrımaz.
Oğlak
Özellikle çocuğunuz varsa veya çocuklarla ilgili konularda uzun süredir ertelediğiniz konuları ele alıp tamamlayabilirsiniz.
Kova
Kendinizi bugün mümkünse insanlardan uzak tutun, olur olmadık sözlerle canınızı sıkmak istemezsiniz. Ayrıca ödemelere dikkat edin.
Balık
Evet, bugün durup durup “öfff!” derken kendinizi bulabilirsiniz. Bugünü yarını kenar kenar atlatmaya bakın derim. Gerginlik yaşamayın.