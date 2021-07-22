Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 22 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

22.07.2021 - 00:37

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 1
Güneş yuvasına dönüyor

Güneş artık yönettiği burç olan Aslan burcuna giriş yapıyor. Bütün astroloji sever Aslanlarımın doğum günü kutlu olsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 2

Koç

Kendiniz için bugün maddi manevi ne varsa ortaya koymanızda çok fayda var. Özellikle öğleden sonra hızlı bir tempoya düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Devlet kapısıyla bir işiniz varsa bugün halletmek sizin için gayet iyi olur. Bu konuda girişimlerde de bulunabilirsiniz. Kendinizi yeniliğe hazır tutun.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün ortak kazanımlardan veya devlet kapısından elinize para geçebilir. Maddi anlamda geleceğe dair bir ışık yanabilir önünüzde.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Güneş burcunuzdan çıkmadan size son bir iyilik yapacak gibi duruyor bugün. Kariyer, iş, para konularında çok daha verimli bir gün diyebilirim.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün kendinizi yorgun hissetmeniz çok doğal. Hafta sonu için kaçabileceğiniz sessiz insanlardan biraz uzak bir plan yapmanız iyi olur.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 7

Başak

Kendinizi bugün düşmanca sözlerden ve dedikodudan sakının. Sinirlerinizin gerildiği anlar olabilir. Hiç ilgilenmeyin derim.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Ailenizle ilgili enteresan haberler almanız olası. Özellikle uzakta ki yakınlarınızdan maddi anlamda gelişmeler kulağınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Bugün ani kararlardan ve davranışlardan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Özellikle yakın çevrenizle ilgili konularda daha da temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 10

Yay

Para konusunda bugün düşünerek hareket etmenizde çok fayda var. Borç alıp vermemek konusunda titiz olursanız başınız ağrımaz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Özellikle çocuğunuz varsa veya çocuklarla ilgili konularda uzun süredir ertelediğiniz konuları ele alıp tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 12

Kova

Kendinizi bugün mümkünse insanlardan uzak tutun, olur olmadık sözlerle canınızı sıkmak istemezsiniz. Ayrıca ödemelere dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 22 Temmuz 2021 - 13

Balık

Evet, bugün durup durup “öfff!” derken kendinizi bulabilirsiniz. Bugünü yarını kenar kenar atlatmaya bakın derim. Gerginlik yaşamayın.   

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