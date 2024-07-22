Günlük burç yorumları (22 Temmuz 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün özgürlüklerimiz, kendi alanlarımız, bireyselliğimiz için güç savaşı vermemiz gereken konular olabilir. Bugün dualiteyi hayatımızın her alanında hissedebiliriz. Zıt kavramların oluşu veya kavramlardan bir tanesinin gücünün artması dengeleri değiştirebilir. Dün yaşadığımız dolunay dengeler üzerine çalıştı ve pek çok düzenin değişmesine ve belki de yıkılmasına sebep olmuş olabilir. Bugün tüm bunları analiz etmek ve olaylara dışardan bir bakış açısı geliştirmeye çalışabiliriz.