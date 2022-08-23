Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ağustos 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler 23.08.2022 - 00:29

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 1

Ay, Yengeç burcundaki hareketine devam ediyor. Diğer insanlarla her zamankinden fazla ilgilenebilir ve kendinizi daha pozitif hissedebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 2

KOÇ

Ailenizdeki kadınların sağlığı ve bakımıyla ilgilenebilir ve aldığınız değeri bu şekilde tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 3

İKİZLER

Kendinizi yetersiz hissettiğiniz durumlar olabilir, bunları bir ayna kabul ederek görüp devam etmek harika sonuçlar yaratabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 4

YENGEÇ

Kendi kendinizi sabote ettiğiniz konular olabilir, yetenek ve  becerilerinizi olduğu gibi paylaşın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 5

YENGEÇ

Kendi kendinizi sabote ettiğiniz konular olabilir, yetenek ve  becerilerinizi olduğu gibi paylaşın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 6

ASLAN

Kabuğunuza çekilmek, ruhsal anlamda inzivada olmak isteyebilirsiniz. Aşırıya kaçmadığınız sürece neden olmasın?

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 7

BAŞAK

Arkadaş ve sosyal çevrenizde yardım istenen, sığınılan kişi siz olabilirsiniz. Destek verip paylaşımda bulunmak olmadık kapıları aralayabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 8

TERAZİ

İş hayatında kendinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir, hakkınızı ve başarılarınızı kimseye kaptırmayın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 9

AKREP

Uzaklardan gelecek haberler sevindirici olabilir, uzun soluklu proje ve çalışmalar hız kazanabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 10

YAY

Gelir gider dengesi hassas olabilir, finansal anlamda iyileşmeler için çalışabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 11

OĞLAK

Ortaklık ve romantik ilişkilerinizde anlaşmalar yapmadan önce iyice düşünmeniz gerekebilir.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 12

KOVA

Günlük hayatınızı doğrudan etkileyen durumlar yaşanabilir, duygusal kararlar almamaya dikkat.

Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2022) - 13

BALIK

Çocuklar ve sahne sanatları ilginizi çekebilir, daha yoğun olarak huzurlu ve güvenli hissettiren alanlarda bulunabilirsiniz.

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