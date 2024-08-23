Günlük burç yorumları (23 Ağustos 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, Bugün Güneş Başak burcunda doğuyor, hayatınızda artık işe yaramayan pek çok şeyi eleme aşamasına gelmiş hissedebilirsiniz. Özellikle ilişkiler konusunda hayatınızda size gerilim yaratan insanlar ile bağınızı koparmak, ilişkilerinizi sonlandırmaya karar verebilirsiniz. Merkür’ün retro süreci devam ederken, eskiye dair çözülmemiş, kendinizi anlatamadığınız veya çözümleyemediğiniz olayların tekrar gündeme gelişi şaşkınlık hissi yaratabilir. Bugün resmi işlemler, prosedürler konusunda beklenmedik engeller ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğitim ve öğretim konularıyla ilgili olanlar, kayıt süreci devam eden öğrencilerin gecikmelere neden olabilecek süreçleri yönetebilmeleri önem arz ediyor. Bugün alacağınız kararlar hayatınızda önemli değişim döngülerini başlatacak bu sebeple özenli olmanız ve aceleci davranmamanız kendi geleceğiniz açısından oldukça kritik.