Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 00:04

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 1

Cesur yürek bir gün.

Kendinizi göstermek için ideal bir gün diyebiliriz. Çevrenize bugün varlığınızla iyi gelebilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 2

Koç

Kişisel evraklarınızı düzene sokun ve finansal kazançlar elde etmenize yardımcı olabilecek yatırımlara bakın. Sağı solu dinlemeyin derim.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 3

Boğa

Coşkuyla ilerleyin, çevrenizde unutulmayacak bir izlenim bırakacaksınız. Fark yaratmak için görüşlerinizi açıkça ifade edin. Atak olma günü.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 4

İkizler

Coşkunuz ve karizmanız her türlü ortaklığı çekecek. Açık fikirli olun, ancak herhangi bir şeye çok hızlı atlamayın. Ne kazanacağınızı bilin.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Kulaktan dolma söylentilere karşı temkinli olun. Herkes sana yardım etmeye çalışmayacak. Dostunuzu, düşmanınızı bir ayırın bakalım.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 6

Aslan

Olumsuz veya gereksiz otoriter tiplerle sohbet etmekten kaçının. Kişisel mükemmellik ve sağlıklı bir yaşam için üzerinizdeki baskıyı hafifletin.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 7

Başak

Kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu sürece bir değişiklik size iyi gelecektir. Kazanmak için oynayın, bugün her alanda mücadele edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 8

Terazi

Başka birinin sıkıntılarını üstlenmek takdire şayan olabilir, ancak sizi engelleyen sorunları çözmeyecektir. Önce can, sonra canan der atalarımız.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 9

Akrep

Sevgiyi, yaratıcılığı ve sizin için en önemli olanı ilk sıraya koyun. Beklenmeyen ve istenmeyen gelişmeleri uzak tutun kendinizden.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 10

Yay

Var olan olasılıklara karşı nezaket ve iç görü sunun ve ne olduğunu görün! Yüksek noktaları hedefleyin, olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Büyük düşünmek sorun değil, ancak iş bir şeyleri gerçekleştirmeye geldiğinde, ilerlemek için ılımlı olmanız daha iyi olur.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 12

Kova

Oraya buraya zıplayarak dolanmayın derim bugün. Yaralanmaya neden olabilecek fiziksel riskler almayın. Sakin!

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021) - 13

Balık

Bugün karmaşa karşısında suskun kalın. İlişkilerinizi bozabilecek ani bir değişiklik yapmaktan kaçının. Zan altında kalmanın alemi yok.

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