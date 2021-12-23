Günlük burç yorumları (23 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 23.12.2021 - 00:04
Cesur yürek bir gün.
Kendinizi göstermek için ideal bir gün diyebiliriz. Çevrenize bugün varlığınızla iyi gelebilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Kişisel evraklarınızı düzene sokun ve finansal kazançlar elde etmenize yardımcı olabilecek yatırımlara bakın. Sağı solu dinlemeyin derim.
Boğa
Coşkuyla ilerleyin, çevrenizde unutulmayacak bir izlenim bırakacaksınız. Fark yaratmak için görüşlerinizi açıkça ifade edin. Atak olma günü.
İkizler
Coşkunuz ve karizmanız her türlü ortaklığı çekecek. Açık fikirli olun, ancak herhangi bir şeye çok hızlı atlamayın. Ne kazanacağınızı bilin.
Yengeç
Kulaktan dolma söylentilere karşı temkinli olun. Herkes sana yardım etmeye çalışmayacak. Dostunuzu, düşmanınızı bir ayırın bakalım.
Aslan
Olumsuz veya gereksiz otoriter tiplerle sohbet etmekten kaçının. Kişisel mükemmellik ve sağlıklı bir yaşam için üzerinizdeki baskıyı hafifletin.
Başak
Kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu sürece bir değişiklik size iyi gelecektir. Kazanmak için oynayın, bugün her alanda mücadele edebilirsiniz.
Terazi
Başka birinin sıkıntılarını üstlenmek takdire şayan olabilir, ancak sizi engelleyen sorunları çözmeyecektir. Önce can, sonra canan der atalarımız.
Akrep
Sevgiyi, yaratıcılığı ve sizin için en önemli olanı ilk sıraya koyun. Beklenmeyen ve istenmeyen gelişmeleri uzak tutun kendinizden.
Yay
Var olan olasılıklara karşı nezaket ve iç görü sunun ve ne olduğunu görün! Yüksek noktaları hedefleyin, olumlu sonuçlar alabilirsiniz.
Oğlak
Büyük düşünmek sorun değil, ancak iş bir şeyleri gerçekleştirmeye geldiğinde, ilerlemek için ılımlı olmanız daha iyi olur.
Kova
Oraya buraya zıplayarak dolanmayın derim bugün. Yaralanmaya neden olabilecek fiziksel riskler almayın. Sakin!
Balık
Bugün karmaşa karşısında suskun kalın. İlişkilerinizi bozabilecek ani bir değişiklik yapmaktan kaçının. Zan altında kalmanın alemi yok.