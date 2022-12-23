Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022)

Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Resmi işler ön plana çıkarken özveri gerektiren başlangıçlarda bulunmak için uygun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Sağlık konusunda baş ağrısı, boyun kasları ve alın bölgesine dikkat edin. Riskli hareketlerde bugün bulunmayın.
BOĞA
Dilekçeler, yazışmalar, imzalar, mühürler… bunlarla ilgili bir şeyleriniz varsa sinirlenmeden sakin sakin yapmaya çalışın derim.
İKİZLER
Mahkemelik bir mevzunuz varsa çevrenizden yardım alabilirsiniz ama karar verirken mutlaka tam bilen birinden görüş alın.
YENGEÇ
Aşk konusunda kavga, dövüş, patırtı olabilir ama diğer yandan babanız ve baba tarafından güzel haberlerde kulağınıza gelebilir.
ASLAN
Bilgisayarınıza ve hafıza kartınıza vb. teknik şeylere çok dikkat edin, çünkü kötü kişilerin hedefinde olabilirsiniz.
BAŞAK
Çalıştığınız yakın yada uzakda olan herkese bugün birazcık daha dikkat edin. Pek hayırlı konuşmalar içinde olmayabilirler.
TERAZİ
Yolculuk planlarınız varsa gerçekleştirmek için bugün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.
AKREP
Planlama yapmak için ideal ama harekete geçmek için çokta sevimli bir gün değil. Kendinizi olabildiğince rahat tutun.
YAY
Para konusunda kayıplar yaşamamak için bugün banka hesap numaranızı ve kredi kartınızı bir kasaya kilitleyin derim.
OĞLAK
Tam iş odaklı bir gün yaşayacaksınız, o nedenle gereksiz, tuhaf insanların konuşmalarına çok kulak asmayın derim.
KOVA
Aleni, açık açık size husumet duyan birileri artık dayanamayıp kendini bugün belli edebilir ve zor durumda bırakabilir sizi.
BALIK
Para konusunda hiçte fena bir gün değil. Elinizden geleni yapın ama sosyal ilişkilerinizde para sorun çıkarabilir.