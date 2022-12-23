Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 1

Oğlak burcunda yeniay gerçekleşiyor. Resmi işler ön plana çıkarken özveri gerektiren başlangıçlarda bulunmak için uygun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Sağlık konusunda baş ağrısı, boyun kasları ve alın bölgesine dikkat edin. Riskli hareketlerde bugün bulunmayın.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 3

BOĞA

Dilekçeler, yazışmalar, imzalar, mühürler… bunlarla ilgili bir şeyleriniz varsa sinirlenmeden sakin sakin yapmaya çalışın derim.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Mahkemelik bir mevzunuz varsa çevrenizden yardım alabilirsiniz ama karar verirken mutlaka tam bilen birinden görüş alın.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Aşk konusunda kavga, dövüş, patırtı olabilir ama diğer yandan babanız ve baba tarafından güzel haberlerde kulağınıza gelebilir.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Bilgisayarınıza ve hafıza kartınıza vb. teknik şeylere çok dikkat edin, çünkü kötü kişilerin hedefinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Çalıştığınız yakın yada uzakda olan herkese bugün birazcık daha dikkat edin. Pek hayırlı konuşmalar içinde olmayabilirler.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Yolculuk planlarınız varsa gerçekleştirmek için bugün eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 9

AKREP

Planlama yapmak için ideal ama harekete geçmek için çokta sevimli bir gün değil. Kendinizi olabildiğince rahat tutun.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 10

YAY

Para konusunda kayıplar yaşamamak için bugün banka hesap numaranızı ve kredi kartınızı bir kasaya kilitleyin derim.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Tam iş odaklı bir gün yaşayacaksınız, o nedenle gereksiz, tuhaf insanların konuşmalarına çok kulak asmayın derim.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 12

KOVA

Aleni, açık açık size husumet duyan birileri artık dayanamayıp kendini bugün belli edebilir ve zor durumda bırakabilir sizi.

Günlük burç yorumları (23 Aralık 2022) - 13

BALIK

Para konusunda hiçte fena bir gün değil. Elinizden geleni yapın ama sosyal ilişkilerinizde para sorun çıkarabilir.

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