Günlük burç yorumları (23 Aralık 2024)

Sevgili astrolojiseverler hepinize merhabalar, haftaya Ay Terazi burcunda başlıyoruz. İkili ilişkiler, denge, estetik, güzellik, hukuk, adalet temalarında hayatımızda ön planda olacaktır.

Ay, Venüs ve Jüpiter arasındaki hava üçgeni mantıksal yaklaşımların daha ön planda olacağını gösteriyor. Bugün günü maddi kaynakları arttırmak için girişimler için şanslı bir gün olacaktır.