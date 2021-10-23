Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021)

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 07:19
Güneş sabah saatlerinde Akrep burcunda
Akrep burcunda doğan bütün astroloji tutkunlarının doğum günleri kutlu olsun.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Keşke bugün şöyle karşınıza kalbinizi hoplatacak biri çıksa ne güzel olurdu. Biraz bu konuda sağınıza solunuza bakın.
Boğa
Gökyüzü bugün bir yandan sizi zorlarken diğer yandan da cömert davranacak gibi görünmekte.
İkizler
Çok tatlısınız, seviliyorsunuz ama bazen çevrenizi baydığınızı hiç fark ettiniz mi? Bugün az sakin olun.
Yengeç
Oldukça dingin ve yukarda durmanız gereken bir gün. Kendinizi koy vermeyin. Sakin sakin.
Aslan
Sinirlerinize hakim olun. Az kaldı uzun süredir üzerinizde esen negatif bulutlar dağılmaya başlıyor.
Başak
Bugün yemek konusunda abartmayın olur mu? Sindirim sisteminiz bu hafta sonu imdat diyebilir.
Terazi
Bugün gönlünüzü pek bir zengin hissederek olmayanı da sağa sola dağıtma eğiliminde olabilirsiniz.
Akrep
Canım akreplerim iyi ki varsınız. Mutlu güzel bir yaşa daha yaşlanın. Bugün yıldızınız parlamaya başlıyor.
Yay
Evlenmek için bugün ne güzel bir gün olurdu sizin için. Umarım güneş akrepte size harika ilişkiler getirir.
Oğlak
Eğer bugün çalışmak zorundaysanız, dikkatinizi yoğunlaştırın derim. Eğer dikkatinizi toparlamayacaksanız hafta başına bırakın işleri.
Kova
Eliniz değmişken evinizi derleyip toparlayın bugün angarya “öf aman“ dediğiniz işlere yoğunlaşın derim.
Balık
Önünüzde harika bir gün var. Bugünü olabildiğince verimli geçirmeye bakın. Üretken olabilirsiniz.