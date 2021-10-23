Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.10.2021 - 07:19

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 1

Güneş sabah saatlerinde Akrep burcunda

Akrep burcunda doğan bütün astroloji tutkunlarının doğum günleri kutlu olsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 2

Koç

Keşke bugün şöyle karşınıza kalbinizi hoplatacak biri çıksa ne güzel olurdu. Biraz bu konuda sağınıza solunuza bakın.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 3

Boğa

Gökyüzü bugün bir yandan sizi zorlarken diğer yandan da cömert davranacak gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 4

İkizler

Çok tatlısınız, seviliyorsunuz ama bazen çevrenizi baydığınızı hiç fark ettiniz mi? Bugün az sakin olun.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Oldukça dingin ve yukarda durmanız gereken bir gün. Kendinizi koy vermeyin. Sakin sakin.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 6

Aslan

Sinirlerinize hakim olun. Az kaldı uzun süredir üzerinizde esen negatif bulutlar dağılmaya başlıyor.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün yemek konusunda abartmayın olur mu? Sindirim sisteminiz bu hafta sonu imdat diyebilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 8

Terazi

Bugün gönlünüzü pek bir zengin hissederek olmayanı da sağa sola dağıtma eğiliminde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 9

Akrep

Canım akreplerim iyi ki varsınız. Mutlu güzel bir yaşa daha yaşlanın. Bugün yıldızınız parlamaya başlıyor.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 10

Yay

Evlenmek için bugün ne güzel bir gün olurdu sizin için. Umarım güneş akrepte size harika ilişkiler getirir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Eğer bugün çalışmak zorundaysanız, dikkatinizi yoğunlaştırın derim. Eğer dikkatinizi toparlamayacaksanız hafta başına bırakın işleri.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 12

Kova

Eliniz değmişken evinizi derleyip toparlayın bugün angarya “öf aman“ dediğiniz işlere yoğunlaşın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2021) - 13

Balık

Önünüzde harika bir gün var. Bugünü olabildiğince verimli geçirmeye bakın. Üretken olabilirsiniz.

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