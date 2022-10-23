Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 1

Ay, Terazi burcuna geçti. Genel anlamda estetik ve güzellik kaygısı ön plana çıkarken ilişkiler de gündeminizde yer alabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 2

KOÇ

Ortaklık ve ilişkilerinizde kişisel hedeflerinizi öne çıkarma gereksinimi görebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konumunuz önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Dış görünümünüze önem verebilir, insanlarla iç içe olacağınız sosyal alanlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Dürtüsel olarak ilişkilere çekilebilirsiniz. Sürpriz ziyaretler ve ilgi çekici hediyelerle karşılaşabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Ev ve aile hayatında bir uyum yaratma amacında olabilirsiniz. Anne baba rolleri ön planda olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Eğitim faaliyetleri ve kısa süreli yolculuklarla ilgilenebilirsiniz. Politik tavırlar ile denge kurmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Hobilerinizi birer kazanç aracına çevirmek isteyebilirsiniz. Finansal durumunuzda hızlı hareketler olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Ailedeki kadın figürleri ile olan ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Sosyal etkileşimlerinizde kararsızlık hâkim olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 9

AKREP

Uyumsuzluklar gözünüzde büyüyebilir, kıyaslama yapmak yerine sahip olduklarınıza odaklanmanız gereken durumlar olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 10

YAY

İstediklerinizi elde etmek için yaratıcı çözümler bulabilirsiniz. Arkadaş ortamı ve etkileşimlerinizi arttırmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Zor şartlarda çalışmak yerine şartları zorlamanız gerekebilir, mevcut yeteneklerinizi yansıtıp kullanacağınız alanlara odaklanın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 12

KOVA

Sosyal becerilerinizi geliştirebileceğiniz ortamlara girebilirsiniz. İstişare etmek istediğiniz konular gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları (23 Ekim 2022) - 13

BALIK

Evlilik ve ikili ilişkilerde bir sonuca varma isteğiyle hareket edebilirsiniz. Farkındalıkla karar alabilirsiniz.

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