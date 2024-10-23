Günlük burç yorumları (23 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, güne Ay, Merkür ve Satürn arasındaki uyumlu açı ile başlıyoruz. Duygularımızı ifade etmek, hislerimizi anlatmak, sistem kurmak, işlerimizi halletmek, seyahat etmek açısından verimli bir gün olacaktır. Bugün Güneş akrep burcuna geçiyor, sezgilerimiz ön planda olacak, otokontrol isteğimiz artıyor, olaylar karşısında daha dirayetli bir davranışa bürünebiliriz. Akrep kendi sezgileri ve şüpheleriyle hareket eden, bazen olayları en olumsuz noktadan ele alabilir.