Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021)

ntv.com.tr 23.09.2021 - 09:30
15.37’e kadar Ay boşlukta
Venüs, Uranüs karşıtlığı, para ve aşk kaybı yaşanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Birilerinden para yardımı falan beklemeyin bugün, çünkü beklediğiniz yerde kök salarsınız. Kendi göbeğinizi kesmeniz gerekecek.
Boğa
Beslenme konusunda dikkatli olun. Bu aralar yeme içme konusunda biraz abartmış olmanız muhtemel. Yemeyin!
İkizler
Bugün ne dilerseniz o olur dersem büyük konuşmamış olurum. Sevdiklerinize ve kendinize güzel temennilerde bulunun.
Yengeç
Karamsar olmadığınız sürece bugün iş ve kariyerde, patronlarla olan ilişkinizde kazanan siz olursunuz.
Aslan
Uzun yollara çıkmak, şöyle bir havanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ama bu konuda çok acele planlar yapmayın.
Başak
Cinsel konularda bazı ufak tefek sıkıntılar görünebilir; en iyisi kendinizi bu konulardan bu aralar uzak tutun.
Terazi
Evliyseniz çok fazla eşinize falan karışmayın. Bırakın kafasına göre takılsın o. Tartışmaya açık bir gün.
Akrep
Çalışma arkadaşlarınız varken siz bence başka düşman aramayın. Çoğunun bencil olduğunun artık farkına bir varın.
Yay
Çocuğunuz varsa bugün bitmek bilmez sorunlarıyla uğraşacak olabilirsiniz. Söylenecek bir şey yok. Gül ve diken durumu.
Oğlak
Babanızla ilgili veya aile büyüklerinden birinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.
Kova
Bugün emlak, ev tadilat gibi işlere elleşmediğiniz sürece gayet güzel bir günden geçeceksiniz diyebilirim.
Balık
Yazdıklarınıza, özellikle elektronik ortamda söylediklerinize çok dikkat edin. Olmadık bir şekilde ortam karışabilir.