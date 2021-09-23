Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Eylül 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

ntv.com.tr 23.09.2021 - 09:30

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 1

15.37’e kadar Ay boşlukta

Venüs, Uranüs karşıtlığı, para ve aşk kaybı yaşanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 2

Koç

Birilerinden para yardımı falan beklemeyin bugün, çünkü beklediğiniz yerde kök salarsınız. Kendi göbeğinizi kesmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 3

Boğa

Beslenme konusunda dikkatli olun. Bu aralar yeme içme konusunda biraz abartmış olmanız muhtemel. Yemeyin!

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 4

İkizler

Bugün ne dilerseniz o olur dersem büyük konuşmamış olurum. Sevdiklerinize ve kendinize güzel temennilerde bulunun.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 5

Yengeç

Karamsar olmadığınız sürece bugün iş ve kariyerde, patronlarla olan ilişkinizde kazanan siz olursunuz.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 6

Aslan

Uzun yollara çıkmak, şöyle bir havanızı değiştirmek isteyebilirsiniz, ama bu konuda çok acele planlar yapmayın.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 7

Başak

Cinsel konularda bazı ufak tefek sıkıntılar görünebilir; en iyisi kendinizi bu konulardan bu aralar uzak tutun.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 8

Terazi

Evliyseniz çok fazla eşinize falan karışmayın. Bırakın kafasına göre takılsın o. Tartışmaya açık bir gün.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 9

Akrep

Çalışma arkadaşlarınız varken siz bence başka düşman aramayın. Çoğunun bencil olduğunun artık farkına bir varın.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 10

Yay

Çocuğunuz varsa bugün bitmek bilmez sorunlarıyla uğraşacak olabilirsiniz. Söylenecek bir şey yok. Gül ve diken durumu.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 11

Oğlak

Babanızla ilgili veya aile büyüklerinden birinin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 12

Kova

Bugün emlak, ev tadilat gibi işlere elleşmediğiniz sürece gayet güzel bir günden geçeceksiniz diyebilirim.

Günlük burç yorumları (23 Eylül 2021) - 13

Balık

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