Günlük burç yorumları (23 Eylül 2025)

Terazi: Bugün sizin için denge arayışı daha da yoğunlaşıyor. Güneş burcunuza geçerken kimliğiniz ve görünümünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatında partnerinizin ilgisi sizi mutlu edecek ancak sizin de özveri göstermeniz gerekebilir. İş yaşamında yeni bir başlangıç ya da teklif gündeme gelebilir. Bu konuda netlik kazanmak için iç sesinize kulak verin. Maddi anlamda ise kişisel görünümünüz için harcamalarda artış olabilir.