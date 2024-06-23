Günlük burç yorumları (23 Haziran 2024)
Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 23 Haziran 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)
Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, bugün yarım kalan işlerimizi tamamlamaya yönelik hareket edebiliriz. Duygusal sınırlarımızı iletişim yönüyle değil davranışlarımızla göstermemiz daha anlaşılır ve kolay olabilir. İletişimde duygusal beklentilerimizin yüksek olduğu bugün karşımızdaki insanların soğuk tavırları karşısında donuklaşabiliriz.