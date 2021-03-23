Günlük burç yorumları (23 Mart 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

23.03.2021 - 00:19

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 1

Merkür, Uranüs arasında büyük aşk

Bugün fikirleriniz uçuşabilir ve bu bir iki gün sürebilir. Bu aralar enteresan haberler duyabiliriz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 2

Koç

Yakışıklı, güzel koçlarım; Aile ilişkilerinizde bugün ağzından çıkanın kulağınızın duyması gerek, yoksa durduk yerde canınızın sıkılma potansiyeli büyük.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 3

Boğa

Canım boğalarım, Bugün iletişim konusunda, yakın çevrenize dikkat etmelisiniz. Kırıcı ve fazla eleştirel olmayın, zorlanırsınız. En güzeli suskun kalmak.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 4

İkizler

Ah, sevgili İkizler ,Özellikle devlet daireleri ile ilgili veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa sıkıcı haberler almanız olası. Evraklara dikkat! Ya da Boşverin, sağdan sağdan yürüyün.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 5

Yengeç

Bugün duygusal bir günden geçiyor olmanız muhtemel, olabildiğince sinirlerinize hâkim olmaya gayret edin. Ama içinize atarak da kendinizi hasta etmeyin.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 6

Aslan

Kendiniz kapalı ve gizli bir yere çekip her şeyden kopmak isteyebilirsiniz. Ve fakat kendinize, psikolojinize dikkat edin. Kitap okumak kendinizi geliştirmek için ideal.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 7

Başak

Sevgili başaklar, Kendinizi sosyal konularda şanslı ama aşk ilişkiler konusunda biraz şanssız hissetmeniz mümkün. O nedenle kararlarda sakin olun.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 8

Terazi

Kariyer konusunda iyi ve fakat çalışma arkadaşlarınızla zor bir gün geçirmeniz olası. Eğer dedikodu yapanlar varsa arkanızdan bir yere not alın o zatı.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 9

Akrep

Bugün yurtdışı konularında, özellikle yüksek eğitim alanında dikkatli olmanız gereken bir gün. Keyifsiz haberlere çok takılmayın. Siz bildiğinizi yapın.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 10

Yay

Kendinizi çok daha duygusal hissedeceğiniz bir gün, maddi konularda olumlu gelişmeler olabilir. O nedenle gözünüz kulağınız açık olsun.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 11

Oğlak

Sevgili oğlaklar, Duygularınızı ifade ederken dikkatli olmanız da fayda var. Özellikle arkadaşlarınızla, ortaklık konusunda çok daha özenli olmanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 12

Kova

Bugün enteresan çarpıcı haberler alabilirsiniz. Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda çok fazla yorum yapmamaya bakın. Susmak bazen en büyük erdem.

Günlük burç yorumları (23 Mart 2021) - 13

Balık

Sevgili balıklar, Aşk konusunda enteresana gelişmeler olabilir. Ama bu arada iş ve para konularına da dikkat edin. Birikimlerinizi korumaya özen gösterin.

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