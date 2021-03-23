Günlük burç yorumları (23 Mart 2021)

23.03.2021 - 00:19
Merkür, Uranüs arasında büyük aşk
Bugün fikirleriniz uçuşabilir ve bu bir iki gün sürebilir. Bu aralar enteresan haberler duyabiliriz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Yakışıklı, güzel koçlarım; Aile ilişkilerinizde bugün ağzından çıkanın kulağınızın duyması gerek, yoksa durduk yerde canınızın sıkılma potansiyeli büyük.
Boğa
Canım boğalarım, Bugün iletişim konusunda, yakın çevrenize dikkat etmelisiniz. Kırıcı ve fazla eleştirel olmayın, zorlanırsınız. En güzeli suskun kalmak.
İkizler
Ah, sevgili İkizler ,Özellikle devlet daireleri ile ilgili veya büyük kurum kuruluşlarla işiniz varsa sıkıcı haberler almanız olası. Evraklara dikkat! Ya da Boşverin, sağdan sağdan yürüyün.
Yengeç
Bugün duygusal bir günden geçiyor olmanız muhtemel, olabildiğince sinirlerinize hâkim olmaya gayret edin. Ama içinize atarak da kendinizi hasta etmeyin.
Aslan
Kendiniz kapalı ve gizli bir yere çekip her şeyden kopmak isteyebilirsiniz. Ve fakat kendinize, psikolojinize dikkat edin. Kitap okumak kendinizi geliştirmek için ideal.
Başak
Sevgili başaklar, Kendinizi sosyal konularda şanslı ama aşk ilişkiler konusunda biraz şanssız hissetmeniz mümkün. O nedenle kararlarda sakin olun.
Terazi
Kariyer konusunda iyi ve fakat çalışma arkadaşlarınızla zor bir gün geçirmeniz olası. Eğer dedikodu yapanlar varsa arkanızdan bir yere not alın o zatı.
Akrep
Bugün yurtdışı konularında, özellikle yüksek eğitim alanında dikkatli olmanız gereken bir gün. Keyifsiz haberlere çok takılmayın. Siz bildiğinizi yapın.
Yay
Kendinizi çok daha duygusal hissedeceğiniz bir gün, maddi konularda olumlu gelişmeler olabilir. O nedenle gözünüz kulağınız açık olsun.
Oğlak
Sevgili oğlaklar, Duygularınızı ifade ederken dikkatli olmanız da fayda var. Özellikle arkadaşlarınızla, ortaklık konusunda çok daha özenli olmanızda fayda var.
Kova
Bugün enteresan çarpıcı haberler alabilirsiniz. Özellikle aşk ve ilişkiler konusunda çok fazla yorum yapmamaya bakın. Susmak bazen en büyük erdem.
Balık
Sevgili balıklar, Aşk konusunda enteresana gelişmeler olabilir. Ama bu arada iş ve para konularına da dikkat edin. Birikimlerinizi korumaya özen gösterin.