Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021

23.05.2021 - 01:38
Satürn retrosu başlıyor
Satürn denilen eli cetvelli öğretmen, 11 Ekim’e kadar Kova burcunda gerileyecek. Eski iş fırsatları tekrar kapımızı çalabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sevgili koçlarım bugün eşinizle ilgili konularda biraz daha sabırlı ve dikkatli olursanız iyi bir gün geçirmeniz olası.
Boğa
Sevgili boğalar, bugün tatil olduğu halde kafanız iş ve parada gezinebilir. Düşünün ama hareket almayın, söz vermeyin derim.
İkizler
Ay terazide ve Venüs ikizlerde üstelik aşk alanında. Eh artık İkizler artık göreyim sizi. Bugün güzel haberler bekliyorum sizden.
Yengeç
Sevgili yengeçler kendinizi şifalandırmak için iyi bir gün, bol bol mümkünse yürüyün, içinizdeki huzuru bulun.
Aslan
Kendiniz daha hissedeceğiniz bir gün olabilir bugün, sevgili aslanlarım. Kardeş ve arkadaşlarınızın canınızı sıkmasına müsaade etmeyin.
Başak
Sevgili başaklarım, evet Pazar günü ama iş ve para ilgili bir haber veya gelişme olabilir. Lehinize gibi duruyor kapamayın telefonunuzu.
Terazi
Sevgili teraziler, bugün üretken bir günden geçeceksiniz gibi duruyor uzun süredir hep isteyip de yapamadıklarınıza odaklanın.
Akrep
Canım güzel akreplerim, tutkulu hayaller ve fantastik dünyanıza bugün kulak verin. Hele yazıyorsanız harika öyküler çıkarabilirsiniz.
Yay
Sevgili yaylarım, bugün çevrenizle ortak bir şeyler yapmanız ne kadar iyi gelir size… bence bu anlamda değerlendirin bu günü.
Oğlak
Oğlaklarım, bugün hayallerinizle, gerçekleriniz arasındaki uçurumu görebilirsiniz. Ümitsizliğe asla yer vermeyin.
Kova
Ay ile Venüs arasındaki açı bugün yüzünüzü güldürür cinsten sevgili kovalar. Sevgiliniz yoksa, bari şöyle romantik bir şeyler izleyin.
Balık
Sevgili balıklar, ev tadilatına girişebilirsiniz belki ama kesinlikle planlı olmaya gayret edin. Dağılabilirsiniz.