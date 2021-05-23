Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021

Astrolog Murat İpek'ten 23 Mayıs 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

23.05.2021 - 01:38

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 1

Satürn retrosu başlıyor

Satürn denilen eli cetvelli öğretmen, 11 Ekim’e kadar Kova burcunda gerileyecek. Eski iş fırsatları tekrar kapımızı çalabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 2

Koç

Sevgili koçlarım bugün eşinizle ilgili konularda biraz daha sabırlı ve dikkatli olursanız iyi bir gün geçirmeniz olası.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 3

Boğa

Sevgili boğalar, bugün tatil olduğu halde kafanız iş ve parada gezinebilir. Düşünün ama hareket almayın, söz vermeyin derim.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 4

İkizler

Ay terazide ve Venüs ikizlerde üstelik aşk alanında. Eh artık İkizler  artık göreyim sizi. Bugün güzel haberler bekliyorum sizden.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 5

Yengeç

Sevgili yengeçler kendinizi şifalandırmak için iyi bir gün, bol bol mümkünse yürüyün, içinizdeki huzuru bulun.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 6

Aslan

Kendiniz daha hissedeceğiniz bir gün olabilir bugün, sevgili aslanlarım. Kardeş ve arkadaşlarınızın canınızı sıkmasına müsaade etmeyin.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 7

Başak

Sevgili başaklarım, evet Pazar günü ama iş ve para ilgili bir haber veya gelişme olabilir. Lehinize gibi duruyor kapamayın telefonunuzu.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 8

Terazi

Sevgili teraziler, bugün üretken bir günden geçeceksiniz gibi duruyor uzun süredir hep isteyip de yapamadıklarınıza odaklanın.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 9

Akrep

Canım güzel akreplerim, tutkulu hayaller ve fantastik dünyanıza bugün kulak verin. Hele yazıyorsanız harika öyküler çıkarabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 10

Yay

Sevgili yaylarım, bugün çevrenizle ortak bir şeyler yapmanız ne kadar iyi gelir size… bence bu anlamda değerlendirin bu günü.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 11

Oğlak

Oğlaklarım, bugün hayallerinizle, gerçekleriniz arasındaki uçurumu görebilirsiniz. Ümitsizliğe asla yer vermeyin.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 12

Kova

Ay ile Venüs arasındaki açı bugün yüzünüzü güldürür cinsten sevgili kovalar. Sevgiliniz yoksa, bari şöyle romantik bir şeyler izleyin.

Günlük burç yorumları - 23 Mayıs 2021 - 13

Balık

Sevgili balıklar, ev tadilatına girişebilirsiniz belki ama kesinlikle planlı olmaya gayret edin. Dağılabilirsiniz.

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