Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 08:10
Ay Balık burcunda ilerliyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz önem arz edebilir, uyum sağladığınız takdirde şans kapınızı çalabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Başkalarının ihtiyaç ve hassasiyetlerini fazlasıyla algılarken kendinize yetersiz kalmanız olası. Gönüllülük esası ile yürüttüğünüz işlerle farkında olmadan gönüllere taht kurabilirsiniz.
Boğa
Herkese iyi gelme isteğiniz sebebiyle umutlarınız ve dilekleriniz değişkenlik gösterebilir. Sosyal çevrelerde aktif olabilirsiniz.
İkizler
Saygın bir kariyer ve mesleki zenginlik elde etmek için çalışabilir, yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.
Yengeç
Çocuklukta edindiğiniz değer yargılarına sergilediğiniz etik tavır bulunduğunuz gruplarda saygı ve onur kaynağı olmanızı sağlayabilir.
Aslan
Materyal olandan uzaklaşıp anlam dünyasına kayabilir, eşinizle yeni deneyimlerin kapısını aralayabilirsiniz.
Başak
İlişkilerinizde anlatmadan anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz. Karşı tarafın, sizin kadar analizci olmama ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.
Terazi
Bedensel sağlığınızın ruhsal sağlığınızla ne kadar ilgili olduğunu anlamanızı sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bununla beraber fikirsel dönüşümler söz konusu olabilir.
Akrep
Zıtlıkları kullanarak yaratıcı faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarla gönüllü olarak vakit geçirebilirsiniz.
Yay
Kurduğunuz güçlü bağlar sayesinde ailenizle olan etkileşiminiz daha bağımsız ve arzularınıza yakın biri olmanızı sağlayabilir.
Oğlak
Gün içinde iletişimden zaman zaman kopup kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Birkaç farklı çevre ve gruplarda bulunmanız olası.
Kova
Nasıl para kazanacağınıza ve neler yapacağınıza dair bilginiz mevcut, kolaylıkla olumlu sonuç alabilirsiniz.
Balık
Herkese sevecenlikle yaklaşacak empatiye sahipsiniz, doğru yerde ve doğru şekilde kullandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim.