Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.05.2022 - 08:10

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 1

Ay Balık burcunda ilerliyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz önem arz edebilir, uyum sağladığınız takdirde şans kapınızı çalabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 2

Koç

Başkalarının ihtiyaç ve hassasiyetlerini fazlasıyla algılarken kendinize yetersiz kalmanız olası. Gönüllülük esası ile yürüttüğünüz işlerle farkında olmadan gönüllere taht kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Herkese iyi gelme isteğiniz sebebiyle umutlarınız ve dilekleriniz değişkenlik gösterebilir. Sosyal çevrelerde aktif olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Saygın bir kariyer ve mesleki zenginlik elde etmek için çalışabilir, yeni atılımlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Çocuklukta edindiğiniz değer yargılarına sergilediğiniz etik tavır bulunduğunuz gruplarda saygı ve onur kaynağı olmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Materyal olandan uzaklaşıp anlam dünyasına kayabilir, eşinizle yeni deneyimlerin kapısını aralayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 7

Başak

İlişkilerinizde anlatmadan anlaşılma ihtiyacı duyabilirsiniz. Karşı tarafın, sizin kadar analizci olmama ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Bedensel sağlığınızın ruhsal sağlığınızla ne kadar ilgili olduğunu anlamanızı sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Bununla beraber fikirsel dönüşümler söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Zıtlıkları kullanarak yaratıcı faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarla gönüllü olarak vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 10

Yay

Kurduğunuz güçlü bağlar sayesinde ailenizle olan etkileşiminiz daha bağımsız ve arzularınıza yakın biri olmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Gün içinde iletişimden zaman zaman kopup kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz. Birkaç farklı çevre ve gruplarda bulunmanız olası.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 12

Kova

Nasıl para kazanacağınıza ve neler yapacağınıza dair bilginiz mevcut, kolaylıkla olumlu sonuç alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2022) - 13

Balık

Herkese sevecenlikle yaklaşacak empatiye sahipsiniz, doğru yerde ve doğru şekilde kullandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim.

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