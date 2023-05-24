Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2023)

Ay, Yengeç burcunda hareketine devam ediyor. Aile ve vatan, millet konularında fanatik konuşmalara kaçmamaya gayret edin.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Bugün duygusal konularda daha pozitif bir tutum içinde olabilirsiniz. Çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalmamak isteyebilirsiniz.
BOĞA
İş yerinde iyi tanımıyorsanız yeni gelen iş arkadaşınıza hoyrat davranmayın. Size itaat etmeyen biriyle bugün tartışmaya eğilimli olabilirsiniz.
İKİZLER
Bugün sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olabilir, ortak çalışmalar içine girebilir ve oldukça eğlenebilirsiniz.
YENGEÇ
Bazı iş alanlarında bugün zor günler geçiriyor olabilirsiniz. Duygusal alanda ise, işler sizin için iyi gidiyor ve bazı harika umutları yakalayabilirsiniz.
ASLAN
Kendiniz veya yakınlarınızla ilgili sağlık sorunları kapınızı çalabilir. Biraz fazla para harcayacağınız bir gün olabilir.
BAŞAK
Nazik karakteriniz sayesinde bağlantınız ve bağlılığınız o özel insanla gelişecek gibi görünmekte. Bugün sosyal etkinlik düzenleyen herkesin önünde bolca eğlence vardır.
TERAZİ
Ne istediğinize karar verdiğiniz bir gün olabilir. Arkadaş çevrenize dikkat etmenizde yarar var. Mutlu bir gün geçirmenizi dilerim.
AKREP
Yeni bir iş girişimi veya iş başvuruşu finansal ödüller vaat ediyor. Rutinden bir mola vermenin zamanı geldi, ancak resmi işleri halletmeden ara vermeyin.
YAY
Bugün, yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olabilir. İş birliği ile hareket edeceğiniz bir projeye fazla vakit ayırabilirsiniz.
OĞLAK
Hâlâ sinirli ve melankolik olan birine yardım etmeniz gerekecek. Uzun süredir devam eden finansal istikrarsızlığın sona ermesi bekleniyor gibi görünüyor.
KOVA
Ciddi bir sınavdan geçebilirsiniz. Bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinize ve kabiliyetlerinize güvenmek iyi bir seçenek olabilir.
BALIK
Bugün profesyonel çabanız ortalamanın altında olabilir. Gayrimenkul satmak ciddi bir biçimde karlı görünüyor. Ama yine de işi bilen birine danışın.