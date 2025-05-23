Günlük burç yorumları (23 Mayıs 2025)

Başak: Bugün detaylara takılmadan genel resme odaklanman gerekebilir. İş yerinde üstlendiğin sorumluluklar seni biraz yorabilir ancak titizliğin sayesinde her şeyi başarıyla tamamlayacaksın. Beklenmedik bir görev seni ilk başta endişelendirse de, zamanla bu görevin sana olan güvenin bir göstergesi olduğunu fark edeceksin. Maddi olarak tedbirli davranmakta fayda var; birikim yapmayı ihmal etme. Aile içi ilişkilerde ise bazı çözülmemiş konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konuları yapıcı bir yaklaşımla ele alırsan kalıcı çözümler bulabilirsin. Aşk hayatında, partnerinin sana olan bakış açısı değişebilir. Duygusal mesafeleri kapatmak için samimi ve dürüst bir iletişim kurman çok önemli.