Günlük burç yorumları (23 Nisan 2021)

ntv.com.tr 23.04.2021 - 00:01
Mars evimizin ortasında, artık Yengeç'te.
Ay Yengeç burcuna giriyor ve gündemimizde gayrimenkul, tadilat konuları olabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Sizin isteyip de yapamayacağınız ne var şu hayatta? Kariyerle ilgili hoş haberler yolda diyebiliriz, finansal konularda güzel gelişmeler olabilir ancak yine de harcamalarınıza lütfen çok dikkat edin.
Boğa
Ne oldu sizin o “taş olsa çatlar” dediğimiz sabrınıza kuzum? Bugün iş yerindeki otoritelerle ve iş konusunda aman diyeyim sabırsızlık edip ağzınıza geleni söylemeyin, sakin olun sevgilinizle ilgilenin.
İkizler
Canım İkizler, bazen biz de istiyoruz yorganın içine girip saklanmayı ancak bugün ailenizin size ve desteğinize ihtiyacı olabilir, duymadım görmedim bilmiyorum demeyin!
Yengeç
Sevgili Yengeçler bugün sizin için gayet keyifli bir gün olabilir, haydi gidin sosyalleşin, belki yeni birileriyle tanışırsınız belli mi olur? Ancak kalabalık içinde verdiğiniz tepkilere azıcık dikkat etmekte fayda var.
Aslan
Canım Aslanlar, istediğinizi alırsınız biliyoruz ancak kime ne söylediğinize bugün çok dikkat edin, sonra bir de toplamaya çalışmakla uğraşmayın ki pek huyunuz değildir. Harcamalarınıza da dikkat.
Başak
Sevgili Başaklar, bugün mümkünse kendinizi işe vermek yerine keyif alacağınız ve sizi mutlu edecek konulara odaklanın, işleri ise mümkünse kimseye bulaşmadan hallediverin.
Terazi
Canım Teraziler, bugün mevcutta çözülmesi gereken işlerle kendinizi çok da hırpalamadan uğraşabilirsiniz, sevgilinizle olan iletişime lütfen dikkat, azıcık alttan alarak krizlerin önüne geçebilirsiniz.
Akrep
Bugün derde kedere krize kendinizi kapayın, sinirlerinize hakim olun ve unutmayın olacak olan bir şekilde oluyor, önünüze bakın özellikle ilişkiler ve eşinizle ilgili konularda.
Yay
Bugün aşkı meşki bırakın bir kenara, çalışma ortamınız ve iş hayatınızla ilgili güzel gelişmelere açık bir gün olabilir, hadi bakalım gün çalışma günü gösterin kendinizi.
Oğlak
Ah canım Oğlaklar, kariyer ve aşk konuları gündeminizi meşgul edebilir, kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir, aşk hayatınızla ilgili ani kararlar ve ani söylemlerden lütfen uzak durun.
Kova
Uzun zamandır ailevi meseleler gündeminizdeydi, bugün de öyle olacak gibi görünüyor ve fakat güzel gelişmeler olabilir, çözülmesini beklediğiniz konular bir anda çözüme ulaşabilir, hadi iyi şanslar.
Balık
Sevgili Balıklar, bugün alınganlık günü değil, lütfen kafanızda kötü senaryolar kurup kurup eşinize sevgilinize baskı yapmayın, bunun yerine arayın üç beş arkadaşınızı program yapın.