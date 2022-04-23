Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Nisan 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 00:00

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 1

Ay Oğlak burcunda. İş bitiricilik vermesi, sorumluluk ve görev bilincini arttırmasıyla sizi çalışmaya teşvik eden bir yapı söz konusu.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 2

Koç

Saygınlığa ve statüye verdiğiniz önem daha sıkı çalışmanıza olanak sağlayabilir. İçten içe otorite olmak istediğinizi fark edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 3

Boğa

Kariyer ve eğitim arasında kalmış olabilirsiniz. İkisini bir arada yürütme arzunuz kendinizi aradan çıkarmanıza sebep olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 4

İkizler

Maddi kaynaklarınızı tam olarak ele almak ve yönetmek isteyebilirsiniz. İdare konusunda daha baskın olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 5

Yengeç

Resmi evrakları ve imzaları erteleyip detaylı düşünmenizde fayda var. Neyi neden istediğinize daha çok odaklanmalısınız.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 6

Aslan

Sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerektiğine dair sinyaller alabilirsiniz. İş hayatınızın yoğunluğu bazı şeyleri boşvermenize neden olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 7

Başak

Ev idaresi, evi daha iyi bir yer haline getirmek gündeminizde olabilir. Lüks ve konfor ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 8

Terazi

Aile ve ev yaşamınızda gelişmeler söz konusu. Yeni kaynaklar yada yatırım arayışı içine girebilirsiniz. Gayrimenkul fırsatları söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 9

Akrep

Geçmiş deneyimleriniz ve aile büyüklerinizin tecrübeleri bugünün temelini oluşturabilir. Hayatınızı buna göre dizayn edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 10

Yay

Gelirlerinizi arttırmak için kurduğunuz planları yürürlüğe koyacak potansiyele sahipsiniz. Paylaşmanız halinde ailenizin desteğini alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 11

Oğlak

Her zamankinden daha kararlı ve istikrarlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Kendinizi ileriye dönük refahınıza yönelik çalışmalar içinde bulabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 12

Kova

İçinizde bir yerler yıkılıyor bir yerlerde yeniden inşaalar sürüyor olabilir. Yeniliklerin çok daha sağlam ve iyi geleceğini söylemek mümkün.

Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022) - 13

Balık

İstediklerinizi gerçekleştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.  Somut ve tutarlı sonuçlar elde etmek için başlamanız yeterli.

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