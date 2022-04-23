Günlük burç yorumları (23 Nisan 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.04.2022 - 00:00
Ay Oğlak burcunda. İş bitiricilik vermesi, sorumluluk ve görev bilincini arttırmasıyla sizi çalışmaya teşvik eden bir yapı söz konusu.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Saygınlığa ve statüye verdiğiniz önem daha sıkı çalışmanıza olanak sağlayabilir. İçten içe otorite olmak istediğinizi fark edebilirsiniz.
Boğa
Kariyer ve eğitim arasında kalmış olabilirsiniz. İkisini bir arada yürütme arzunuz kendinizi aradan çıkarmanıza sebep olabilir.
İkizler
Maddi kaynaklarınızı tam olarak ele almak ve yönetmek isteyebilirsiniz. İdare konusunda daha baskın olmanız mümkün.
Yengeç
Resmi evrakları ve imzaları erteleyip detaylı düşünmenizde fayda var. Neyi neden istediğinize daha çok odaklanmalısınız.
Aslan
Sağlığınıza gereken özeni göstermeniz gerektiğine dair sinyaller alabilirsiniz. İş hayatınızın yoğunluğu bazı şeyleri boşvermenize neden olabilir.
Başak
Ev idaresi, evi daha iyi bir yer haline getirmek gündeminizde olabilir. Lüks ve konfor ihtiyacı duyabilirsiniz.
Terazi
Aile ve ev yaşamınızda gelişmeler söz konusu. Yeni kaynaklar yada yatırım arayışı içine girebilirsiniz. Gayrimenkul fırsatları söz konusu olabilir.
Akrep
Geçmiş deneyimleriniz ve aile büyüklerinizin tecrübeleri bugünün temelini oluşturabilir. Hayatınızı buna göre dizayn edebilirsiniz.
Yay
Gelirlerinizi arttırmak için kurduğunuz planları yürürlüğe koyacak potansiyele sahipsiniz. Paylaşmanız halinde ailenizin desteğini alabilirsiniz.
Oğlak
Her zamankinden daha kararlı ve istikrarlı bir ruh halinde olabilirsiniz. Kendinizi ileriye dönük refahınıza yönelik çalışmalar içinde bulabilirsiniz.
Kova
İçinizde bir yerler yıkılıyor bir yerlerde yeniden inşaalar sürüyor olabilir. Yeniliklerin çok daha sağlam ve iyi geleceğini söylemek mümkün.
Balık
İstediklerinizi gerçekleştirmek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Somut ve tutarlı sonuçlar elde etmek için başlamanız yeterli.