Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Ocak 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 23.01.2022 - 09:21 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 09:23

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 1

Venüs retrosu olmasa harika bir gün.

Gökyüzü bugün nispeten olumlu. Kendinizi tam olarak dinlemek için ideal. Müzik, kahve ve çokça dost.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 2

Koç

Birinin yönünüzü değiştirmesine veya sizi hedeflediğiniz rotadan çıkarmasına izin verirseniz, geri adım atmak zorunda kalacaksınız.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 3

Boğa

Sevdiklerinizi ve her zaman yanınızda olan insanları bugün unutmayın. Size hayli ihtiyacı olup da bunu söyleyemeyen kişiler çıkabilir.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 4

İkizler

Bugün ne olursa olsun açık fikirli olun ve etrafınızda olup bitenlere yakından bakın. Ayrıca aşk ilişkileri size zor gelebilir ama uğruna savaşmaya değer.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 5

Yengeç

İhtiyacınız olan yardımı almak için bugün şirin görünüp fazla harcamanız veya abartmanız gerekmez. Kendiniz gibi olmanız her daim size güç verecektir.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 6

Aslan

Size gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi satmaya veya yaptırtmaya çalışan biriyle karşılaşmanız olası. Tatlı dile kesinlikle kanmayın derim.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 7

Başak

Yakınınızdaki biri aleni sizin çıkarlarınızı gözetmiyor olabilir ve bir şey almak için kolayca duygusal taktikler kullanabilir. Dost diye baktığınız kişilere dikkat!

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 8

Terazi

Bugün sakin ve dikkatli olun. Herkesin ne yaptığını, kimin yanında durduğunu tam olarak anlamak, kendinizi kilit bir konuma getirmenizi sağlayacaktır.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 9

Akrep

Dışarı çıkın ve uzun zamandır görmediğiniz insanlarla irtibata geçin. Geçmişteki deneyimleriniz şimdi ilerlemenize yardımcı olacak gibi görünmekte.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 10

Yay

Tanıştığınız veya tanıdığınız bazı kişiler, bugün istediğinizi elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca ani bir değişiklik sizi şaşırtabilir bunu avantajınız için kullanın.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 11

Oğlak

Çevrenizdekilerin sizinle aynı sorunu nasıl ele aldığını gözlemlemeniz bugün bir adım daha öne geçirecek gibi görünmekte. Sorunlardan kaçmayın.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 12

Kova

Size bugün maddi manevi sunacak şeyi olan insanlardan bugün faydalanmaya bakın. Çözüme ulaşsanız da ulaşmasanız da bu size iyi gelecek.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2022) - 13

Balık

Geri alamayacağınız bir sözü ağzınızdan kaçırmadan önce, karşılaştığınız durumu daha iyi hale getirmek için söyleyebileceğiniz olumlu şeyleri düşünün.

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