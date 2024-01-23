Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 23 Ocak 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… (gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 1

Bugün ay Yengeç burcuna geçiyor gece saatlerinde huzursuz hissedebiliriz ani beklenmedik haberler alınabilir. Ani patlamalara ve gerginliklere açık bir gün. Yine de Ay’ın Satürn ile oluşturacağı olumlu açı duygularımız konusunda istikrarlı olacağımızı daha korumacı bir ruh haline bürüneceğimizi gösteriyor. Evimizle ve ailemizle ilgilenmek için güzel bir gün. Iletişimsel gerilimlerden kaçınalım. 

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 2

KOÇ


Sevgili Koç, bugün eviniz ve ailenizle ilgilenecek, evinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Ailesi ile iş yapan Koçlar gerilimlere dikkat etmeliler. Çalışma hayatınızda iletişim kurmakta zorlandığınız insanlar ile karşılaşabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 3

BOĞA

Sevgili Boğa, bugün kısa yolculuklar yapabilir, yakın akrabalarınızla iletişim kurabilirsiniz. Hukuk ve eğitim konularıyla ilgili uzlaşı, anlaşma konuları gündeminizde olabilir.  

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 4

İKİZLER

Sevgili İkizler, maddi kaynakların yönetimi, gelir ve gider dengesiyle daha yakından ilgilenecek ortak çalışmalardan gelir elde edeceksiniz.  

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 5

YENGEÇ

Sevgili Yengeç, duygularınızı daha fazla ifade etmek isteyecek, partnerinizin düşünceleri, sevgi dili ile ilgili zıt düşen davranışlarınız hakkında görüşeceksiniz. Herkesin mantığı savunduğu dünyada duygularıyla hareket tek canlıymış gibi hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 6

ASLAN

Sevgili Aslan,  iç dünyanız ve mantığınız arasında kaldığınız konular gündeminizde olabilir. Sağlık kontrolleri yaptırabilir, evde istiraat etmek isteyebilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 7

BAŞAK

Sevgili Başak, arkadaşlar ve aşk ilişkileriniz gündeminizde olacak. Partneriniz ile arkadaşlarınız arasında kalabilirsiniz. Dengeyi bulmak sizin çözümünüz olacaktır. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 8

TERAZİ

Sevgili Terazi, kariyer ve aile konuları gündeminizi meşgul edecek. Eviniz ve ofisiniz ile ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 9

AKREP

 Sevgili Akrep, bugün seyahat planları, uzak akrabalar ile görüşmeler yapabilirsiniz. Komşularınız ve yakın çevrenizle anlaşmazlıklar yaşanabilir. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 10

YAY

Sevgili Yay, mali konular, giderler, sigortalar, ödemeler konusu gündeminizde olacak. Eviniz ve aileniz le ilgili bir harcama yapabilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 11

OĞLAK

 Sevgili Oğlak, partnerinizle duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz, aileniz ve ilişkileriniz konusunda canınızı sıkacak diyaloglar gelişebilir. Kendinizi anlatmanız, savunmanız gereken konuların içine çekilebilirsiniz.  

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 12

KOVA

 Sevgili Kova, çalışma ortamınız, beraber çalıştığınız insanlarla ilgili konularla ilgilenecek. Işinizle ilgili kadınlardan yardım alabilirsiniz. 

Günlük burç yorumları (23 Ocak 2024) - 13

BALIK

Sevgili Balık, aşk hayatınız ve arkadaşlarınızla ilgili konular gündeminizde olacak. Çocuğu olan balıklar onlardan gelen duygusal destek sayesinde daha iyi ve pozitif hissedecekler. 

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