Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 23 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 1

Ay, koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Aceleci davranarak bugün bir çuval inciri reçel yapabilirsiniz. Daha sakin ve tutarlı olmaya bakın.  

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Standardınızı korumak ve hatta sosyal konumunuzu yükseltmek için yeni insanlarla tanışıp fayda sağlamaya çalışabilirsiniz. Zor bir gün! 

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 3

BOĞA

Gayrimenkul sahipleri inşaat yapmayı düşünebilir. Veya tadilat konusunda kolları sıvayabilirsiniz. İyi planlama ile hoş şeyler olur.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

Öğleden sonrası sizin için daha iyi koşullar getirecek. Riskli varlıklara yatırım yapılmaması gereken bir gün. Durduk yerde risk almayın.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Hedeflerinize ulaşmaya iyi odaklanmış olabilirsiniz ama evdeki anlamsız çatışmaları önlemeye çalışın; huzurunuzu bugün bozabilirler.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün arkadaşlarınızın ve komşularınızın sevimsizliklerini görebilirsiniz. Kimseden daha fazla yardım istememeniz bugün önemli olacak.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Bugün kendinizi mantıklı bir şekilde karşı tarafa anlatamayıp, sunamayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar işlerde size yardımcı olmayabilir. 

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Maddi açıdan herhangi bir sıkıntınız bugün için yok gibi durmakta. İhtiyacınız olan yardımı bir aile üyenizden alacaksınız, konuşun onlarla.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 9

AKREP

Bugün dikkatli olun çünkü çevrenizden biri size için için kin besliyor olabilir. En küçük bir zafiyetinizde sizi alt etmek için hareket alabilir.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 10

YAY

Bugün tembellik için iyi bir zaman değil. Üzerinize aldığınız görevi bitirmek için fazla zaman kalmamış olabilir. Bu yüzden işe gidin ve çalışın.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün kendinizi güvensiz hissetmenize neden olabilecek durumlarda hissedebilirsiniz. Mide problemlerini önlemek için önlem alın. 

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 12

KOVA

Uzun bir yolculuğa çıkmak için kendinizi hazırlamış olabilirsiniz ama arkanızda önemli bir şeyleri unutmadığınıza emin olun derim.  

Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023) - 13

BALIK

Çıkarlarınıza karşı çalışabilecekleri için her şeyi herkese anlatmayın. Bugün, yapmanız gereken son dakika bir seyahatiniz olabilir.  

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