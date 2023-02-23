Günlük burç yorumları (23 Şubat 2023)

Ay, koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Aceleci davranarak bugün bir çuval inciri reçel yapabilirsiniz. Daha sakin ve tutarlı olmaya bakın.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Standardınızı korumak ve hatta sosyal konumunuzu yükseltmek için yeni insanlarla tanışıp fayda sağlamaya çalışabilirsiniz. Zor bir gün!
BOĞA
Gayrimenkul sahipleri inşaat yapmayı düşünebilir. Veya tadilat konusunda kolları sıvayabilirsiniz. İyi planlama ile hoş şeyler olur.
İKİZLER
Öğleden sonrası sizin için daha iyi koşullar getirecek. Riskli varlıklara yatırım yapılmaması gereken bir gün. Durduk yerde risk almayın.
YENGEÇ
Hedeflerinize ulaşmaya iyi odaklanmış olabilirsiniz ama evdeki anlamsız çatışmaları önlemeye çalışın; huzurunuzu bugün bozabilirler.
ASLAN
Bugün arkadaşlarınızın ve komşularınızın sevimsizliklerini görebilirsiniz. Kimseden daha fazla yardım istememeniz bugün önemli olacak.
BAŞAK
Bugün kendinizi mantıklı bir şekilde karşı tarafa anlatamayıp, sunamayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlar işlerde size yardımcı olmayabilir.
TERAZİ
Maddi açıdan herhangi bir sıkıntınız bugün için yok gibi durmakta. İhtiyacınız olan yardımı bir aile üyenizden alacaksınız, konuşun onlarla.
AKREP
Bugün dikkatli olun çünkü çevrenizden biri size için için kin besliyor olabilir. En küçük bir zafiyetinizde sizi alt etmek için hareket alabilir.
YAY
Bugün tembellik için iyi bir zaman değil. Üzerinize aldığınız görevi bitirmek için fazla zaman kalmamış olabilir. Bu yüzden işe gidin ve çalışın.
OĞLAK
Bugün kendinizi güvensiz hissetmenize neden olabilecek durumlarda hissedebilirsiniz. Mide problemlerini önlemek için önlem alın.
KOVA
Uzun bir yolculuğa çıkmak için kendinizi hazırlamış olabilirsiniz ama arkanızda önemli bir şeyleri unutmadığınıza emin olun derim.
BALIK
Çıkarlarınıza karşı çalışabilecekleri için her şeyi herkese anlatmayın. Bugün, yapmanız gereken son dakika bir seyahatiniz olabilir.