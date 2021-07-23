Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 23 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

23.07.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 1
Hayal kurmak için ideal bir gün

Kafaların bin beş yüz olduğu bir günden geçeceğiz. Dikkat gerektiren işler yaparken daha özenli olmaya gayret edin.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 2

Koç

Bugünü sorun çözmek günü ilan edebilirsiniz. Manalı, manasız herkes gelip size bir şeyler sorabilir, meşgul edebilir. Dikkatinizi toplamaya gayret edin.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Kendi düşünlerinizle bugün biraz cebelleşecek ve orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. O nedenle kendinizi toparlamaya bakın derim.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Devlet kapısından güzel haberler gelebilir. Bu durum sizi hem memnun edecek ve hem de gerecek gibi durmakta. O nedenle bilen birine danışın.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Mahkeme veya avukatlarla ilgili konular veya birilerinin arasını yapmak gibi bir eylem içine girecekseniz fazla uçmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Bugün koşturabileceğiniz bir gün. Ama ne olursa olsun sağlığınıza dikkat edin derim ve tabi ufak tefek kazalara da. Aceleci olmayın fazla.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 7

Başak

Duygusal konularda baskıcı bir tutum içine girebilirsiniz veya baskılanabilirsiniz. O nedenle ilişkilerde ağzınızdan çıkana dikkat edin.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 8

Terazi

Evle ilgili konularda bugün gerçekçi olmaya dikkat edin. Ve ayrıca aile büyükleriyle de bugün takışmamakta çok fayda var. Net olun derim.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Çok yakınlarınızla tersleşme riski var. O nedenle mümkün mertebe önemli konulara çok girişmeyin ve bugün kararlar alıp eyleme geçmeyin hemen.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 10

Yay

Para konusunda inatçı olmayın ve bugün kimsenin de size baskı yapmasına müsaade etmeyin derim. Kafa karışıklığına zaten açıksınız. Temkinli olun.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Kendinizle ilgili gerçekleri bugün sağlıklı bir perspektiften görmeye gayret edin. Olmadık noktalarda abartıya kaçabilirsiniz. Minimal kalın derim.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 12

Kova

Bugün kendinizle kavga edebilirsiniz. Durup durup olmadık yetersizlik duygusu sizi kuşatabilir. Hiç bunlara takılmayın derim. Oyalayın kendinizi.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021 - 13

Balık

Sosyalleşebileceğiniz ve yeni insanlar tanıyabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle iletişiminize dikkat edin mümkünse.

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