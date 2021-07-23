Günlük burç yorumları - 23 Temmuz 2021

23.07.2021 - 00:03
Koç
Bugünü sorun çözmek günü ilan edebilirsiniz. Manalı, manasız herkes gelip size bir şeyler sorabilir, meşgul edebilir. Dikkatinizi toplamaya gayret edin.
Boğa
Kendi düşünlerinizle bugün biraz cebelleşecek ve orta yolu bulmakta zorlanabilirsiniz. O nedenle kendinizi toparlamaya bakın derim.
İkizler
Devlet kapısından güzel haberler gelebilir. Bu durum sizi hem memnun edecek ve hem de gerecek gibi durmakta. O nedenle bilen birine danışın.
Yengeç
Mahkeme veya avukatlarla ilgili konular veya birilerinin arasını yapmak gibi bir eylem içine girecekseniz fazla uçmamanızda fayda var.
Aslan
Bugün koşturabileceğiniz bir gün. Ama ne olursa olsun sağlığınıza dikkat edin derim ve tabi ufak tefek kazalara da. Aceleci olmayın fazla.
Başak
Duygusal konularda baskıcı bir tutum içine girebilirsiniz veya baskılanabilirsiniz. O nedenle ilişkilerde ağzınızdan çıkana dikkat edin.
Terazi
Evle ilgili konularda bugün gerçekçi olmaya dikkat edin. Ve ayrıca aile büyükleriyle de bugün takışmamakta çok fayda var. Net olun derim.
Akrep
Çok yakınlarınızla tersleşme riski var. O nedenle mümkün mertebe önemli konulara çok girişmeyin ve bugün kararlar alıp eyleme geçmeyin hemen.
Yay
Para konusunda inatçı olmayın ve bugün kimsenin de size baskı yapmasına müsaade etmeyin derim. Kafa karışıklığına zaten açıksınız. Temkinli olun.
Oğlak
Kendinizle ilgili gerçekleri bugün sağlıklı bir perspektiften görmeye gayret edin. Olmadık noktalarda abartıya kaçabilirsiniz. Minimal kalın derim.
Kova
Bugün kendinizle kavga edebilirsiniz. Durup durup olmadık yetersizlik duygusu sizi kuşatabilir. Hiç bunlara takılmayın derim. Oyalayın kendinizi.
Balık
Sosyalleşebileceğiniz ve yeni insanlar tanıyabileceğiniz bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle iletişiminize dikkat edin mümkünse.