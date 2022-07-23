Günlük burç yorumları (23 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 00:18
Ay, İkizler burcuna geçti. Gün içinde anlamsız meşgalelerle uğraşabilir, pek çok detayla aynı anda ilgilenebilirsiniz.
Koç
Duygu ve düşünceleriniz yoğunlaştıkça iletişim kurma ihtiyacınız artabilir. Haberleşmek ve paylaşımda bulunmak için istekli olabilirsiniz.
Boğa
Duygusal karmaşanın finansal kaynaklarınızı etkilemesi söz konusu olabilir.
İkizler
Şahsi meseleleriniz önem ve hız kazanabilir, duygusal anlamda objektif olmak istemeyebilirsiniz.
Yengeç
Kontrol edemeyeceğiniz konulardan uzaklaşıp arka planda yürüttüğünüz konulara odaklanabilirsiniz.
Aslan
Entelektüel ideal ve hedefleriniz doğrultusunda toplantılar düzenleyebilir, çalışmalara girişebilirsiniz.
Başak
Aile büyükleriniz ya da otorite figürlerinizin desteğini almak için hamlelerde bulunabilirsiniz.
Terazi
Akademik hayatınızı etkileyen çalışmalar yapabilirsiniz. Öğrenmek ve araştırmak üzerine yoğunlaşabilirsiniz.
Akrep
Duygusal ilişkilerinizi sorgulayabilir, başkalarını ilgilendiren konulara merak salabilirsiniz.
Yay
Yeni ilişkiler ve heyecan arayışı içinde olabilirsiniz, anın ve hayatın tadını insanlarla beraber çıkarmak isteyebilirsiniz.
Oğlak
İş yerinde yoğunluk yaşanabilir, stres gibi faktörler sağlığınız üzerinde etkili olabilir.
Kova
Romantik olan her şey ilginizi çekebilir, özel ve değerli hissettiren deneyimler yaşamak isteyebilirsiniz.
Balık
Aile ve yuvanızla vakit geçirerek hayatın getirdiği temponun yüksekliğinden uzaklaşabilirsiniz.