Günlük burç yorumları (23 Temmuz 2025)

Koç

Bugün kişisel sınırlarını çizmek ve enerjini doğru yere yönlendirmek senin için önemli olacak. Çevrendeki bazı insanlar senden fazla şey talep ediyor olabilir ve bu seni hem duygusal hem de fiziksel olarak yorabilir. Hakkını savunmak, hayır demeyi bilmek seni daha güçlü kılar. İş ortamında sessiz bir rekabet hissedebilirsin ama sen kendi yoluna odaklandıkça başarı kendiliğinden gelecek. Aşk hayatında ise duygusal tepkilerden uzak durmalısın. Partnerinle daha dengeli bir iletişim kurmaya çalış. Yalnızsan, kendi içsel gücünü fark ettiğin bir kişisel gelişim süreci başlayabilir.