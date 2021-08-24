Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Ağustos 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

24.08.2021 - 00:03

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 1

12:10 – 21:56 arasında Ay bütün gün boşlukta

Malum Ay boşlukta, yeni hiçbir şeye başlamayın. Dikkat dağınıklığı hat safhada yaşanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 2

Koç

Ne istediğinize maddi, manevi her anlamda bir karar verip, yolunuza devam etmeniz gerekecek bir gün. Ayrıca sağlığa dikkat edin biraz.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 3

Boğa

İnatlaşıp, en çok ben bilirim demediğiniz sürece gayet güzel bir gün geçirebilirsiniz. Para konusunda biraz daha elinizi açarsanız iyi olur.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 4

İkizler

Evet, bugün özellikle kendinizi ortaya koymak anlamında hoş başlangıçların eşiğinde hissedebilirsiniz ama bunu bir iki gün daha ötelemeniz iyi olur.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 5

Yengeç

Çalışma koşullarınızla ilgili bazı mesnetsiz laflar ortalıkta dolanacak olabilir. Kendinizi bu anlamda çok da sıkmayın çünkü değmeyecek durumlar.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 6

Aslan

Durduk yerde borçlu bir konuma düşmeyi istemezsiniz o nedenle olabildiğince bugün paranıza, pulunuza sahip çıkın derim.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 7

Başak

Çevrenizdekilerle inatlaşabileceğiniz. Özellikle eşiniz veya uzun süreli ilişkiniz olan insanlarla çok fazla muhatap olmayın bugün. 

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 8

Terazi

Aşk ve gönül meselelerinde evet olumlu bir gün olabilir ama iş ve para konularında yer yer sıkıntı yaşamanız olası. Kafanızı çok takmayın olaylara.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 9

Akrep

İkili ilişkilerinizden bugün hayal kırıklığı yaratacak sözcükler ağzınızdan çıkabilir. O nedenle mümkün olduğunca kendinizi soğuk kanlı tutun.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 10

Yay

Ortak mallar ve gayrimenkullerin idare edilmesiyle ilgili olarak kendinizi mümkün mertebe koruyarak hareket edin ve bu konuda destek alın.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 11

Oğlak

Genel olarak bugün biraz tatsız olarak nitelendirebilirsiniz. Ama şunu çok net bir biçimde adını koyun. Tek zorlanan hayatta siz değilsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 12

Kova

Banka veya aracı kurumlarla işiniz varsa bugün çok fazla sinirlenmeden, sağa sola bağırmadan işinizi halletmeye bakın.

Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021) - 13

Balık

Bugün duygularınızı tam olarak doğru tartamayabilirsiniz. Ve bu sizi biraz zorlayabilir.

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