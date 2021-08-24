Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2021)

24.08.2021 - 00:03
12:10 – 21:56 arasında Ay bütün gün boşlukta
Malum Ay boşlukta, yeni hiçbir şeye başlamayın. Dikkat dağınıklığı hat safhada yaşanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Ne istediğinize maddi, manevi her anlamda bir karar verip, yolunuza devam etmeniz gerekecek bir gün. Ayrıca sağlığa dikkat edin biraz.
Boğa
İnatlaşıp, en çok ben bilirim demediğiniz sürece gayet güzel bir gün geçirebilirsiniz. Para konusunda biraz daha elinizi açarsanız iyi olur.
İkizler
Evet, bugün özellikle kendinizi ortaya koymak anlamında hoş başlangıçların eşiğinde hissedebilirsiniz ama bunu bir iki gün daha ötelemeniz iyi olur.
Yengeç
Çalışma koşullarınızla ilgili bazı mesnetsiz laflar ortalıkta dolanacak olabilir. Kendinizi bu anlamda çok da sıkmayın çünkü değmeyecek durumlar.
Aslan
Durduk yerde borçlu bir konuma düşmeyi istemezsiniz o nedenle olabildiğince bugün paranıza, pulunuza sahip çıkın derim.
Başak
Çevrenizdekilerle inatlaşabileceğiniz. Özellikle eşiniz veya uzun süreli ilişkiniz olan insanlarla çok fazla muhatap olmayın bugün.
Terazi
Aşk ve gönül meselelerinde evet olumlu bir gün olabilir ama iş ve para konularında yer yer sıkıntı yaşamanız olası. Kafanızı çok takmayın olaylara.
Akrep
İkili ilişkilerinizden bugün hayal kırıklığı yaratacak sözcükler ağzınızdan çıkabilir. O nedenle mümkün olduğunca kendinizi soğuk kanlı tutun.
Yay
Ortak mallar ve gayrimenkullerin idare edilmesiyle ilgili olarak kendinizi mümkün mertebe koruyarak hareket edin ve bu konuda destek alın.
Oğlak
Genel olarak bugün biraz tatsız olarak nitelendirebilirsiniz. Ama şunu çok net bir biçimde adını koyun. Tek zorlanan hayatta siz değilsiniz.
Kova
Banka veya aracı kurumlarla işiniz varsa bugün çok fazla sinirlenmeden, sağa sola bağırmadan işinizi halletmeye bakın.
Balık
Bugün duygularınızı tam olarak doğru tartamayabilirsiniz. Ve bu sizi biraz zorlayabilir.