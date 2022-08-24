Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2022)

Haberler 24.08.2022 - 00:15
Ay, Yengeç burcundaki seyrine devam ediyor. İletişim ve etkileşim kurmak için çeşitli grup var ortamlarda bulunabilirsiniz.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
Kendini anlama ve hayatı anlamlandırma yolunda ailenizin yardımından oldukça faydalanabilirsiniz.
BOĞA
Teknolojik çalışmalar özellikle iletişim alanında hayatınızı kolaylaştırabilir, neler olduğunu daha çabuk anlayabileceğiniz durumlar söz konusu.
İKİZLER
Duygusal anlamda tatmin sağlayan kazançlar maddi anlamda da değer taşıyor, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız.
YENGEÇ
İçinizde başlayan dönüşüm önce size ardından etrafınızdakilere yansıyor, kendinizi daha değerli hissedeceğiniz sürprizler gelebilir.
ASLAN
Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz konularda yüzleşme yaşanabilir. Uslubunuza her zamankinden daha fazla dikkat edin.
BAŞAK
Sevmeye ve sevilmeye aç olduğunuzu hissedebilirsiniz, gerçek duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak için uygunn anlar yakalanabilir.
TERAZİ
Toplumsal imajınızı yumuşatıp daha sevilen ve nazik biri olarak sayılabileceğiniz olaylar söz konusu olabilir.
AKREP
Kariyerinizi, hayatınızın gidişatını etkileyen kararlar alabilirsiniz. Dönüm noktası da denilebilen bu noktada iyice düşünün derim.
YAY
Kuytu kenarda kalmış konular ansızın su üzerine çıkabilir, olumlu düşünmek ve olumlu taraflarını yakalamak tam da size göre.
OĞLAK
İlişkilerinizde sahip olduğunuz iyi kötü bütün duyguları paylaşmayı öğrenmenizde fayda var.
KOVA
Günlük hayattan uzaklaşıp deniz veya orman havası almak isteyebilir, sevdiklerinizle bir arada vakit geçirebilirsiniz.
BALIK
Kişisel bilgilerinizi, hayat tecrübelerinizi sevdiklerinizle paylaşmaya çalışabilir, kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz.