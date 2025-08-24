Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2025)

Kova: Bugün duygusal derinliğiniz artıyor. Özellikle maddi paylaşımlar, borçlar veya ortak yatırımlarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Bu süreçte daha net ve kararlı olmanız gerekebilir. Duygusal olarak da bir ilişkinizde dönüşüm yaşanabilir; bir mesafe kapanabilir ya da yeni bir bağ kurulabilir. Sezgilerinizin kuvvetli olduğu bir gün; içsel yönlendirmelerinize kulak verin. Gizli kalmış bir bilgi açığa çıkabilir, bu da bazı kararları yeniden değerlendirmenize neden olabilir. Bugün değişimi kabullenmek ve esnek davranmak size avantaj kazandıracak. Yenilenmekten korkmayın; içsel gücünüzle pek çok şeyi aşabilirsiniz.