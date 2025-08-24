Günlük burç yorumları (24 Ağustos 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Ağustos 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç: Bugün günlük düzeninizi gözden geçirme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Enerjiniz yüksek olsa da bunu plansızca harcamak sizi gün sonunda yorgun bırakabilir. İş ortamında oluşacak bir değişiklik ilk başta kafa karıştırıcı gelse de, ilerleyen günlerde size avantaj sağlayacak. Sağlık konularında ertelediğiniz bir kontrolü yaptırmak için doğru zaman. Bir arkadaşınızın önerisiyle yeni bir alışkanlık edinmeye başlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde zihninizi boşaltmak için yürüyüş yapmak veya sevdiğiniz bir müzikle zaman geçirmek size iyi gelecek.