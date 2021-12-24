Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Aralık 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 00:49

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 1

Ay öğlene kadar yine boşlukta.

Satürn – Uranüs zor açısı artık bu yıl son kez zirve yapıyor. Otorite figürlerinin tahtı sıkı sallanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 2

Koç

Maddi konularda kimseyi hafife almayın veya görmezden gelmemeye çalışın. Ummadığınız taş baş yarabilir.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 3

Boğa

Küçük şeyleri dert etmeyin. 2022’ye odaklanın ve hayatınız üzerinde olumlu bir etkisi olacak değişiklikler yapmak için aklınızın sesini dinleyin.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 4

İkizler

Bugün alışveriş merkezine veya ilginizi çeken bir yere gidin. Aradığınız ister iç huzur ister modaya uygun bir kıyafet olsun, dolaşın havanız değişsin.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 5

Yengeç

Formda olun veya en azından en iyi şekilde görünmeyi hedefleyin. Üstünüze başınıza hoş bir şeyler alın. Sağlıklı beslenmeye dikkat!

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 6

Aslan

Değişen teknolojiye ayak uydurun ve öğrenmeye, farklı şeyler yapmaya açık olun. 2022’de uyumluluk, hayatınızı kolaylaştıracak.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 7

Başak

Yeni bir şeye başlamadan önce neyin mümkün olduğunu ve neyin olmadığını sessiz sakin bir yerde kahve içerken bir düşünün.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 8

Terazi

Açık bir zihin, yeni dostluklara ve benzersiz olanaklara yol açabilir bugün. Neden daha çok insanların içine karışmıyorsunuz?

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 9

Akrep

Duygularınız bugün yüzeye çıkabilir ve sizi etkileyen bir konuda ne yapacağınız hakkında bir anda çelişkili bir noktaya getirebilir.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 10

Yay

Çok fazla şey istemeye meyilli insanlarla muhatap olurken dikkatli olun. Paranıza göz koymalarını geçtim, hayallerinizi söndürmesinler yeter.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 11

Oğlak

Sandığınızdan daha fazla gücünüzün var olduğunun farkına varın ve artık 2022’yi maddi, manevi potansiyelinizi göstermek üzerine kurun.  

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 12

Kova

Bütçenizi zorlayarak veya kredi kartınıza baygınlık geçirtecek alışverişlerden bugün uzak durun olur mu?

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021) - 13

Balık

Finansal kazanç sağlama potansiyelini teşvik edecek faaliyetlerde bulunun. Alışılmadık bir yerden bir hediye falan gelebilir.

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