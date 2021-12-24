Günlük burç yorumları (24 Aralık 2021)

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 00:49
Ay öğlene kadar yine boşlukta.
Satürn – Uranüs zor açısı artık bu yıl son kez zirve yapıyor. Otorite figürlerinin tahtı sıkı sallanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Maddi konularda kimseyi hafife almayın veya görmezden gelmemeye çalışın. Ummadığınız taş baş yarabilir.
Boğa
Küçük şeyleri dert etmeyin. 2022’ye odaklanın ve hayatınız üzerinde olumlu bir etkisi olacak değişiklikler yapmak için aklınızın sesini dinleyin.
İkizler
Bugün alışveriş merkezine veya ilginizi çeken bir yere gidin. Aradığınız ister iç huzur ister modaya uygun bir kıyafet olsun, dolaşın havanız değişsin.
Yengeç
Formda olun veya en azından en iyi şekilde görünmeyi hedefleyin. Üstünüze başınıza hoş bir şeyler alın. Sağlıklı beslenmeye dikkat!
Aslan
Değişen teknolojiye ayak uydurun ve öğrenmeye, farklı şeyler yapmaya açık olun. 2022’de uyumluluk, hayatınızı kolaylaştıracak.
Başak
Yeni bir şeye başlamadan önce neyin mümkün olduğunu ve neyin olmadığını sessiz sakin bir yerde kahve içerken bir düşünün.
Terazi
Açık bir zihin, yeni dostluklara ve benzersiz olanaklara yol açabilir bugün. Neden daha çok insanların içine karışmıyorsunuz?
Akrep
Duygularınız bugün yüzeye çıkabilir ve sizi etkileyen bir konuda ne yapacağınız hakkında bir anda çelişkili bir noktaya getirebilir.
Yay
Çok fazla şey istemeye meyilli insanlarla muhatap olurken dikkatli olun. Paranıza göz koymalarını geçtim, hayallerinizi söndürmesinler yeter.
Oğlak
Sandığınızdan daha fazla gücünüzün var olduğunun farkına varın ve artık 2022’yi maddi, manevi potansiyelinizi göstermek üzerine kurun.
Kova
Bütçenizi zorlayarak veya kredi kartınıza baygınlık geçirtecek alışverişlerden bugün uzak durun olur mu?
Balık
Finansal kazanç sağlama potansiyelini teşvik edecek faaliyetlerde bulunun. Alışılmadık bir yerden bir hediye falan gelebilir.