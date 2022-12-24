Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Aralık 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 1

Ay, Oğlak burcuna geçti. Hedef odaklı ilerleyebilir, gerçekleştirmek istediğiniz planlarınıza odaklanabilirsiniz.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 2

KOÇ

Evle ilgili bazı sıkıntılar çıkabilir, angarya işler ve masraflar oluşabilir. O nedenle ocağınızı ve elektrik tesisatınızı iki kere kontrol edin.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 3

BOĞA

İş konuşup anlaşma sözleşme yapmak için kendinizi hazır hissedebilirsiniz. Gülümsediğiniz sürece her konu önünüzde çözülecek.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 4

İKİZLER

Yani bugün pek de öyle detaylı işler çıkarmak için ideal bir gün değil. Hele bilginize dayalı işler varsa gündeminizde uzak durun derim.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 5

YENGEÇ

Karar vermeniz gereken konuşların içinde bir insanla görüşmek veya görüşmemek durumu varsa bugün karar vermeyin derim.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 6

ASLAN

Yüksek eğitim konusunda atılımlarda bulunmanız veya yapmanız gerekenler varsa inatla üstüne gidin ve halledin mevzuyu.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 7

BAŞAK

Gergin bir gün de yaşamanız mümkün, tam tersi relaks bir gündende geçebilirsiniz. Bunu tamamen ruhsal yapınız anlatacak. Olumlu olun.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 8

TERAZİ

Kısa vadeli planlarda, yakın çevreniz bugün daha önce kararlaştırdığınız konularda yan çizebilirler. Boşuna morlinizi bozmayın.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 9

AKREP

Çocuklarla ilgili konular bu aralar çevrenizde yaşanıyorsa çözüm yolunu sizin sırtınıza yıkmak isteyebilirler. Kararlı davranın.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 10

YAY

Kafanızın arkasında özel hayatınızla ilgili konular dönüp dolaşabilir çok fazla gitmeyin üstünüze. Her şey olacağına varıyor.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 11

OĞLAK

Sağlığınızla ilgili bugün bir şeyler yapmanız gerekiyorsa geciktirmeden yapın yapacaklarınızı. Sağlık ertelemeye gelmez.

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 12

KOVA

Kendiniz bugün pek bir telepatik hissedebilirsiniz. Fal baktırmak, spiritüel şeyler için pek renkli bir gün. Bu konuda gününüzü keyiflendirin derim. 

Günlük burç yorumları (24 Aralık 2022) - 13

BALIK

Kendinize sınırlar koyabilirsiniz veya çevrenizi hizaya sokmak adına adımlar atabilirsiniz. Bu adımlar sizi ne ve çevrenizi pek memnun etmeyebilir.

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