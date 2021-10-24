Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Ekim 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.10.2021 - 07:04

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 1

İletişim konusuna dikkat!

Kendinize zaman ayırmanız gayet iyi olur. Ama iletişime dikkat edilmesi gereken bir gün.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 2

Koç

Son zamanlarda omuz, sırt ve kalçanızda ağrılar yaşıyor olabilirsiniz. Bugün kendinizi masaj ile şımartmaya ne dersiniz?

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 3

Boğa

Bol kahkaha atacağınız birileri ile yan yana olun bugün. Bunu sonuna kadar hak ettiniz. Varis ve ayaklara dikkat!

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 4

İkizler

Bugün şansınızı cinsellik konusunda denemeye ne dersiniz? Hoyrat ve hoş bir gün geçirmeniz muhtemel.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 5

Yengeç

Bugün dert dinlemek, dert anlatmak yok.  Kendinizi ceviz kabuğunu doldurmayacak konuşmalara bırakın.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 6

Aslan

Bugün yapacağınız tek şey, hiçbir şey yapmamak olmalı derim. Bırakın kendinizi, koyverin.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 7

Başak

Bugün kendinizi pek tatlı bir şekilde hissedebilirsiniz. Ama insanları dediğinizi yaptırtmaya çalışmayın. Abartmayın tatlılığı.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 8

Terazi

Eğer bilgisayar başında oturmuş internetten sevgili yapmaya çalışıyorsanız hiç zahmet etmeyin. Bugün o gün değil.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 9

Akrep

Kendinize bugün verebileceğiniz en muhteşem hediye bol bol kendinizi geliştirecek kitaplar olmalı. Biraz okumaya ne dersiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 10

Yay

Bugün harika bir gün olabilir. Enteresan kalp hoplatan tekliflere açık olun. Kalp demişken sağlığınıza da dikkat edin tabi.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 11

Oğlak

Nedenini bilemediğiniz bir iç gerginliği içinde olabilirsiniz. Boşverin ille de her şeyin bir nedeni olmak zorunda değil.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 12

Kova

Gerekli gereksiz alışveriş yapma dürtünüze hadi bugün sahip çıkın. Yoksa ay sonuna kadar işiniz zor.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2021) - 13

Balık

Takın kulaklığınızı ve bütün bir gün ayağınızı uzatıp müzik dinleyin veya el becerinizi arttıracak hobilere dalın.

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