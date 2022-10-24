Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 1

Ay, Terazi burcundaki transitine devam ediyor. Ortaklık ve beraberlik arzusu yoğun olabilir. Karar verirken daha yapıcı ve dengeli olmayı benimseyebilirsiniz

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 2

KOÇ

İlişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Anlaşmazlıkları masaya yatırmak ve uzlaşma sağlamak için değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 3

BOĞA

Kendinize daha fazla vakit ayırıp ilgilenebileceğiniz rutinler oluşturabilirsiniz. Sağlığınızı önemseten durumlar yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 4

İKİZLER

Romantik ilişkilerinize daha sıkı sarılabilirsiniz. Yoğun duygular yaşamaya meyilli olmanız mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 5

YENGEÇ

Ev ve aile yaşamına odaklanmanız gerekebilir. Hassasiyet duyduğunuz alanların ön plana çıkması mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 6

ASLAN

Pratik zeka iletişim alanında öncü rol üstlenebilir, telefon trafiğinde bulunabilirsiniz. Diplomatik tavırlar göstermekte ısrarcı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 7

BAŞAK

Finanse ettiğiniz kaynaklarınızı estetik ve güzellik alanına yönlendirebilir, harcamalarınızla kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 8

TERAZİ

Konuşmak istediğiniz konuları dile getirebilir, çevrenizle paylaşımda bulunabilirsiniz. Değişmez dediğiniz noktalarda şaşırtıcı gelişmeler olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 9

AKREP

Dürtüselliğin getirdiği riskleri göz ardı etmeye meyilli olabilirsiniz. Hislerinizin rehberliğine kulak vereceğiniz durumlar gelişebilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 10

YAY

Abartılı ideal ve hayallere temkinli yaklaşmanızda fayda var. Coşkulu ifadelerin altı boş çıkabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 11

OĞLAK

Organizasyon ve yönetim konusunda başarılı olabilirsiniz. Mantık çerçevesinde ilerletmeniz gereken işler olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 12

KOVA

Hukuki konular ve kamusal alanlardaki işlerle meşgul olabilirsiniz. Sevindirici haber ve telefon almanız mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022) - 13

BALIK

Kendinizi göstermekten ve ilgi odağı olmaktan keyif alabilirsiniz, empati ile düşünüp karar almanız mümkün.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER