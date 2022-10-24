Günlük burç yorumları (24 Ekim 2022)

Ay, Terazi burcundaki transitine devam ediyor. Ortaklık ve beraberlik arzusu yoğun olabilir. Karar verirken daha yapıcı ve dengeli olmayı benimseyebilirsiniz
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
KOÇ
İlişkilerde denge arayışında olabilirsiniz. Anlaşmazlıkları masaya yatırmak ve uzlaşma sağlamak için değerlendirebilirsiniz.
BOĞA
Kendinize daha fazla vakit ayırıp ilgilenebileceğiniz rutinler oluşturabilirsiniz. Sağlığınızı önemseten durumlar yaşanabilir.
İKİZLER
Romantik ilişkilerinize daha sıkı sarılabilirsiniz. Yoğun duygular yaşamaya meyilli olmanız mümkün.
YENGEÇ
Ev ve aile yaşamına odaklanmanız gerekebilir. Hassasiyet duyduğunuz alanların ön plana çıkması mümkün.
ASLAN
Pratik zeka iletişim alanında öncü rol üstlenebilir, telefon trafiğinde bulunabilirsiniz. Diplomatik tavırlar göstermekte ısrarcı olabilirsiniz.
BAŞAK
Finanse ettiğiniz kaynaklarınızı estetik ve güzellik alanına yönlendirebilir, harcamalarınızla kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.
TERAZİ
Konuşmak istediğiniz konuları dile getirebilir, çevrenizle paylaşımda bulunabilirsiniz. Değişmez dediğiniz noktalarda şaşırtıcı gelişmeler olabilir.
AKREP
Dürtüselliğin getirdiği riskleri göz ardı etmeye meyilli olabilirsiniz. Hislerinizin rehberliğine kulak vereceğiniz durumlar gelişebilir.
YAY
Abartılı ideal ve hayallere temkinli yaklaşmanızda fayda var. Coşkulu ifadelerin altı boş çıkabilir.
OĞLAK
Organizasyon ve yönetim konusunda başarılı olabilirsiniz. Mantık çerçevesinde ilerletmeniz gereken işler olabilir.
KOVA
Hukuki konular ve kamusal alanlardaki işlerle meşgul olabilirsiniz. Sevindirici haber ve telefon almanız mümkün.
BALIK
Kendinizi göstermekten ve ilgi odağı olmaktan keyif alabilirsiniz, empati ile düşünüp karar almanız mümkün.