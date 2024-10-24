Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024)

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, öncelikle dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve sevdiklerine sabır dilerim. Hepimize geçmiş olsun.

Güne Ay-Plüton arasındaki karşıtlık açı ile başlıyoruz, kendimizi savunmasız hissedip tepkilerimizi kontrol etmekte güçlük çekebiliriz. Sabah 08:24 itibariyle Ay Aslan burcuna geçiyor. Duygularımızın görünür olmasını, fark edilmesini isteyebilirsiniz. Güneş ile arasındaki dik açı, ayın başından itibaren başlayan olayların daha görünür olduğu ve fark edildiği bir süreci karşımıza çıkartıyor. Başladığınız işleri tamamlamak adına harekete geçebilirsiniz.