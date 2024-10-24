Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024)

Astrolog Gülnihal Öztürk'ten 24 Ekim 2024 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...(gulnihalozturk@vegaastroloji.com)

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 1

Sevgili astroloji severler hepinize merhabalar, öncelikle dün meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve sevdiklerine sabır dilerim. Hepimize geçmiş olsun.

Güne Ay-Plüton arasındaki karşıtlık açı ile başlıyoruz, kendimizi savunmasız hissedip tepkilerimizi kontrol etmekte güçlük çekebiliriz. Sabah 08:24 itibariyle Ay Aslan burcuna geçiyor. Duygularımızın görünür olmasını, fark edilmesini isteyebilirsiniz. Güneş ile arasındaki dik açı, ayın başından itibaren başlayan olayların daha görünür olduğu ve fark edildiği bir süreci karşımıza çıkartıyor. Başladığınız işleri tamamlamak adına harekete geçebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 2

Koç Burcu: Sevgili Koç, bugün aşk hayatınız, hobileriniz, çocuklarınız ile ilgili konular önceliğinizde olacaktır. Duygularınızı ifade ederken daha sakin olmalısınız.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 3

Boğa Burcu: Sevgili Boğa, bugün aileniz, eşiniz ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ev içinde sağlık konuları gündemde olabilir. Aile büyüklerinin kalp rahatsızlıkları ön plana çıkabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 4

İkizler Burcu: Sevgili İkizler, bugün iletişim, yakın çevreniz ile ilgili konular daha çok önceliğinizde olacaktır. Çalışma alanları, çalışanlar, hizmet alınan firmalar ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 5

Yengeç Burcu: Sevgili Yengeç, bugün finansal açıdan zorlanabileceğiniz süreçler meydana gelebilir. Harcamalarınız konusunda biraz daha dikkatli olmalısınız. Duygularınızı ifade ederken sakin kalmaya özen göstermelisiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 6

Aslan Burcu: Sevgili Aslan, bugün kendinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Kariyer konularında veya otorite figürleri ile aranızda bazı gerilimler söz konusu olabilir. İşten uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 7

Başak Burcu: Sevgili Başak, bugün kendi içinize dönmek, kapanmak isteyebilirsiniz. İçinizde fırtınalar kopuyor olabilir, duygularınızı paylaşacak birileri ile vakit geçirmeniz iyi gelebilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 8

Terazi Burcu: Sevgili Terazi, bugün arkadaşlarınız ile bir araya gelebilirsiniz. Başka bir ülkeye seyahat etmek gibi konular gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 9

Akrep Burcu: Sevgili Akrep, bugün kariyer hayatınız ile ilgili alacağınız kararlar hayatınızın gidişatı açısından önemli olabilir. Karar alırken sakin olmanız önemli olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 10

Yay Burcu: Sevgili Yay, bugün eğitim, yolculuklar, fikir paylaşımları, hukuksal konular gündeminizde olabilir. Çocuklarınızın eğitim hayatı ile ilgili konular önceliğiniz olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 11

Oğlak Burcu: Sevgili Oğlak, bugün finansal konular, harcamalarınız konusunda beklenmedik sorunlar oluşabilir. Yatırımlarınız konusunda dikkatli karar almanız gerekebilir. 

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 12

Kova Burcu: Sevgili Kova, bugün ortaklarınız, eşiniz ile ilgili konular önceliğinizde olabilir. Ortak çalıştığınız insanlar ile yol ayrılıkları meydana gelebilir.

Günlük burç yorumları (24 Ekim 2024) - 13

Balık Burcu: Sevgili Balık, bugün sağlığınız ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Günlük rutinleriniz yoğun olabilir, kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

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