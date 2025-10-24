Günlük burç yorumları (24 Ekim 2025)

Yengeç: Bugün kariyerinizle ilgili önemli bir gelişme sizi yakalayabilir. Belki de uzun süredir beklediğiniz bir onay ya da proje sonunda netleşiyor. Ancak bu gelişme sizi yeni bir sorumlulukla da baş başa bırakabilir. Duygusal olarak biraz dalgalı bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle bir aile büyüğüyle yapılacak bir konuşma, içinizdeki bazı hassasiyetleri harekete geçirebilir. İş hayatında ise net olun; üstü kapalı ifadeler yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Gün sonunda ev ortamında geçireceğiniz sakin bir zaman, enerjinizi tazelemenize yardımcı olacaktır.