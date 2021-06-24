Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021

24.06.2021 - 07:02
Oğlak burcunda dolunay. 16:05’e kadar boşlukta
Özellikle iş, kariyer, para konularında artık bitişlerin ve bazı sayfaları kapamanın zamanı. Maddi, manevi miadı dolmuş olanları bırakmanın zamanı.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Bugün vereceğiniz kararları ertelemenizde fayda var. Dolunayın güçlü etkisi altındayken ani fikir değişiklikleri pek de uygun değildir. Bekleyin!
Boğa
Bugün zorlu bir günden geçmeniz olası. Bugün hayal kırıklığı gibi duran bir şey, yarın belki de sizin için şansa dönüşebilir. Pozitif olun, olumlu bakın.
İkizler
Kariyer konusunda artık bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu ortaklık ve evlilik konularında da geçerli. Gerçekler çok daha zor görünebilir.
Yengeç
Bu dolunayda çalışma arkadaşlarınızın sevimsiz tepkileriyle karşılaşabilirsiniz. Buna çok fazla takılmamanızda fayda var.
Aslan
Duygusal tepkilerinizde ölçülü olmanızı bugün için özellikle tavsiye edeceğim. Duygularınızla değil akılla hareket ederseniz kazanan olursunuz.
Başak
Aile içi geçimsizliklere ve baskılara maruz kalma olasılığınız var. Ve bu doğrultuda hareket alırken kesinlikle önünüze bakarak karar alın.
Terazi
Bugün kendinizi hayata dair haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bu gelip geçici bir durum. Hayat amacınızı, hedeflerinizi gözden geçirin derim.
Akrep
Maddi anlamda beklentinizi karşılayacak adımlar atmak isteyebilirsiniz ama bu adımlar daha çok bir işi bitirmek doğrultusunda olursa daha iyi.
Yay
Daha çalışkan daha azimli ve bir de yapacaklarınızı keyifli yapmanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Stresli davranışlardan uzak kalın.
Oğlak
Önünüze özellikle kendinizle ilgili bazı konular dökülebilir. Ve kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Dolunayın etkisi bu! Biraz daha sakin olun.
Kova
Korkularınızla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Psikolojinize bugün dikkat edin. Mide ve sindirim sisteminiz bugünlerde fazla hassaslaşabilir.
Balık
Biraz hayal kırıklıklarına açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle ne isteyip istemediğinize karar verebileceğiniz bir gün. Sakin olun!