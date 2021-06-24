Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 24 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

24.06.2021 - 07:02

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 1

Oğlak burcunda dolunay. 16:05’e kadar boşlukta

Özellikle iş, kariyer, para konularında artık bitişlerin ve bazı sayfaları kapamanın zamanı. Maddi, manevi miadı dolmuş olanları  bırakmanın zamanı.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 2

Koç

Bugün vereceğiniz kararları ertelemenizde fayda var. Dolunayın güçlü etkisi altındayken ani fikir değişiklikleri pek de uygun değildir. Bekleyin!

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 3

Boğa

Bugün zorlu bir günden geçmeniz olası. Bugün hayal kırıklığı gibi duran bir şey, yarın belki de sizin için şansa dönüşebilir. Pozitif olun, olumlu bakın.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 4

İkizler

Kariyer konusunda artık bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Bu ortaklık ve evlilik konularında da geçerli. Gerçekler çok daha zor görünebilir.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 5

Yengeç

Bu dolunayda çalışma arkadaşlarınızın sevimsiz tepkileriyle karşılaşabilirsiniz. Buna çok fazla takılmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 6

Aslan

Duygusal tepkilerinizde ölçülü olmanızı bugün için özellikle tavsiye edeceğim. Duygularınızla değil akılla hareket ederseniz kazanan olursunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 7

Başak

Aile içi geçimsizliklere ve baskılara maruz kalma olasılığınız var. Ve bu doğrultuda hareket alırken kesinlikle önünüze bakarak karar alın.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 8

Terazi

Bugün kendinizi hayata dair haksızlığa uğramış gibi hissedebilirsiniz. Bu gelip geçici bir durum. Hayat amacınızı, hedeflerinizi gözden geçirin derim.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 9

Akrep

Maddi anlamda beklentinizi karşılayacak adımlar atmak isteyebilirsiniz ama bu adımlar daha çok bir işi bitirmek doğrultusunda olursa daha iyi.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 10

Yay

Daha çalışkan daha azimli ve bir de yapacaklarınızı keyifli yapmanız gereken bir günden geçecek olabilirsiniz. Stresli davranışlardan uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 11

Oğlak

Önünüze özellikle kendinizle ilgili bazı konular dökülebilir. Ve kendinizi yetersiz hissedebilirsiniz. Dolunayın etkisi bu! Biraz daha sakin olun.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 12

Kova

Korkularınızla yüzleşme yaşayabilirsiniz. Psikolojinize bugün dikkat edin. Mide ve sindirim sisteminiz bugünlerde fazla hassaslaşabilir.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran 2021 - 13

Balık

Biraz hayal kırıklıklarına açık bir günden geçecek olabilirsiniz. O nedenle ne isteyip istemediğinize karar verebileceğiniz bir gün. Sakin olun!

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