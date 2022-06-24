Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.06.2022 - 00:58
Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sevdiğiniz yemekler ve aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. Maddiyat ve para önem kazanabilir.
Koç
Maddi kaygılar ve ani harcamalar can sıkıcı olabilir. Öncelik ve gerekliliklerinizi gözden geçirebilirsiniz.
Boğa
Geleceğe yönelik ve kendinizi geliştirme amaçlı kararlar alabilirsiniz. Yatırımlarınızı kendinize yaptığınızı söylemek mümkün.
İkizler
Huzur ve güven arayışı içinde olabilirsiniz. Kendinize kattığınız her değer, güvende hissetmenize yardımcı olur.
Yengeç
Sağlam arkadaşlık ilişkileri kurabilir, kalıcı iş ve planların peşinde olabilirsiniz.
Aslan
İş hayatında birtakım zorluklarla karşılaşmanız olası ancak bulduğunuz çözümler yepyeni fırsatların kapısını aralayabilir.
Başak
Uzun zamandır görüşmediğiniz ya da uzakta olan sevdiklerinizle telefonlaşabilir/ani karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.
Terazi
Ortaklı finansal kaynaklarınızın kontrolünü ele almak isteyebilirsiniz. Sahip olduğunuz değerleri en iyi şekilde yönetme arzusu söz konusu.
Akrep
İlişkilerinizde somut sevgi ve güven arayışına girebilirsiniz. Geçmiş deneyimlerinizin negatif taraflarından etkilenmeniz olası.
Yay
Çalışma alanınızı daha konforlu ve daha yaşanır bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Ani gelişen kararlar alabilirsiniz.
Oğlak
Rahatınıza düşkünlüğünüz artabilir. Bunu müdafaa etmek isterken işleri aksatmamanızda fayda var.
Kova
Aile hayatınızı etkileyen dışsal faktörler olabilir. Neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair aile toplantıları düzenleyebilirsiniz.
Balık
Yakın çevrenizde sözünün eri, güvenilir biri izlenimi bırakabilirsiniz. Daha kalıcı ve dürüst ilişkilerde bulunmanız olası.