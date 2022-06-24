Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Haziran 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.06.2022 - 00:58

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 1

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Sevdiğiniz yemekler ve aktivitelerle meşgul olabilirsiniz. Maddiyat ve para önem kazanabilir.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 2

Koç

Maddi kaygılar ve ani harcamalar can sıkıcı olabilir. Öncelik ve gerekliliklerinizi gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 3

Boğa

Geleceğe yönelik ve kendinizi geliştirme amaçlı kararlar alabilirsiniz. Yatırımlarınızı kendinize yaptığınızı söylemek mümkün.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 4

İkizler

Huzur ve güven arayışı içinde olabilirsiniz. Kendinize kattığınız her değer, güvende hissetmenize yardımcı olur.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 5

Yengeç

Sağlam arkadaşlık ilişkileri kurabilir, kalıcı iş ve planların peşinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 6

Aslan

İş hayatında birtakım zorluklarla karşılaşmanız olası ancak bulduğunuz çözümler yepyeni fırsatların kapısını aralayabilir.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 7

Başak

Uzun zamandır görüşmediğiniz ya da uzakta olan sevdiklerinizle telefonlaşabilir/ani karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 8

Terazi

Ortaklı finansal kaynaklarınızın kontrolünü ele almak isteyebilirsiniz. Sahip olduğunuz değerleri en iyi şekilde yönetme arzusu söz konusu.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 9

Akrep

İlişkilerinizde somut sevgi ve güven arayışına girebilirsiniz. Geçmiş deneyimlerinizin negatif taraflarından etkilenmeniz olası.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 10

Yay

Çalışma alanınızı daha konforlu ve daha yaşanır bir hale getirmek isteyebilirsiniz. Ani gelişen kararlar alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 11

Oğlak

Rahatınıza düşkünlüğünüz artabilir. Bunu müdafaa etmek isterken işleri aksatmamanızda fayda var.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 12

Kova

Aile hayatınızı etkileyen dışsal faktörler olabilir. Neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair aile toplantıları düzenleyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Haziran 2022) - 13

Balık

Yakın çevrenizde sözünün eri, güvenilir biri izlenimi bırakabilirsiniz. Daha kalıcı ve dürüst ilişkilerde bulunmanız olası.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER