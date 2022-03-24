Astrolog Murat İpek'ten 24 Mart 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları… Ay Yay burcundaki hareketine devam ediyor. Girdiğiniz her ortama güneş gibi doğabilirsiniz. Enerjiniz ve içtenliğiniz dikkat çekebilir.\n(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com) Koç\nYüksek bilgiler edinebilir, eğitim hayatınızda farklı rotalar çizebilirsiniz. Boğa\nOrtak kazançlarınızı arttırmak, gelirlerinizi düzenlemek için araştırma ve arayışlarda bulunabilirsiniz. İkizler\nTarafsızlığınızın çevrenize verdiği güven bugün adaletinize ihtiyaç duyulmasına sebebiyet verebilir. Kendinizle gururlanabilirsiniz. Yengeç\nİş yerinde hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Oldukça enerjik ve canlı hissedebilirsiniz. Aslan\nHayattan aldığınız keyfin katlanarak arttığını hissedebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizdeki etki alanınızı genişletebilirsiniz. Başak\nAilenizle kısa seyahatlerde bulunabilirsiniz. Bu seyahatler sizi dinlendirici nitelikte olabilir. Terazi\nKara mizah ögelerini dilinize katabilir, sohbetiniz ile herkesi mest edebilirsiniz. Akrep\nSevdiklerinize harcamalar yapabilirsiniz. Bonkörlükten hiçbir alanda kaçınmayabilirsiniz. Yay\nAranılan birisiniz bugün. Enerjiniz, bilginiz ve neşeniz ile etrafınızı aydınlatabilirsiniz. Oğlak\nAdeta kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Potansiyelinizin gereksinimlerini karşılamak için planlar yapabilirsiniz. Kova\nArkadaşlarınızla yürüyüşlere çıkabilir, zihninizi tazelemek isteyebilirsiniz. Aktif zihinselliğiniz fazladan yorulmanıza sebep olabilir. Balık\nAlanınızda layığı olduğunuz saygıyı görebilirsiniz. Statü ve toplumsal imajınız tatmin edici olabilir.