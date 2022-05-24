Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Mayıs 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 1

Ay Balık burcunda ilerliyor. Teslimiyetle beraber gerçeklerden kaçma temaları mevcut, kavramsal karmaşalar yaşanabilir.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 2

Koç

Çok iyi şekilde yaratıcı olabilir, kendinize yeni uğraşlar yaratabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla yolunuz kesişebilir.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 3

Boğa

Büyük grup ve organizasyonlarda bulunabilir ve bundan son derece keyif alabilirsiniz. Etrafınızdakileri etkileme ve ikna etme konusunda başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 4

İkizler

Sorumluluk bilinciyle hareket edebilir, aile büyüklerinizden veya annenizden özel bir destek alabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 5

Yengeç

Öğrenmeye ve seyahat etmeye açık olabilirsiniz. Eğitim konusunda ikili durumlar baş gösterebilir.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 6

Aslan

Evlilik yoluyla gelen kaynaklar değerlenebilir veya mevcut değerleri yatırım aracı haline getirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 7

Başak

Dıştan gelecek ve sizi harekete geçirecek kuvvetlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İlk hamleyi karşıdan bekleme enerjisi içinde olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 8

Terazi

Temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda çalışmak isteyebilirsiniz. Tutarlı olmayan alışkanlıklarınızın farkına varabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 9

Akrep

Çocuklarla mutlu olabilir, onlar için etkinliklerde bulunabilirsiniz. Her şeyi iki taraflı düşünme özelliğiniz işleri kolaylaştırabilir.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 10

Yay

Geçmiş güzel günleri özlemle anacağınız hatıralarla karşılaşabilirsiniz. Anneye aşırı düşkünlük yaşanabilir.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 11

Oğlak

Yanlış anlaşılma korkusuyla başkalarının fikirlerini yansıtabilirsiniz. Evden çalışmaya yönelik istekleriniz olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 12

Kova

Başladığınız işi bitirmeye kararlı olabilir aynı anda birden fazla işle meşgul olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022) - 13

Balık

Duygularınızda ve ruh halinizde değişimler olabilir. Son gelişmeleri en iyi şekilde hayatınıza uygulamak isteyebilirsiniz.

ASTROLOJİ VE BURÇLAR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER