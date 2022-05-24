Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.05.2022 - 00:01
Ay Balık burcunda ilerliyor. Teslimiyetle beraber gerçeklerden kaçma temaları mevcut, kavramsal karmaşalar yaşanabilir.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Çok iyi şekilde yaratıcı olabilir, kendinize yeni uğraşlar yaratabilirsiniz. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla yolunuz kesişebilir.
Boğa
Büyük grup ve organizasyonlarda bulunabilir ve bundan son derece keyif alabilirsiniz. Etrafınızdakileri etkileme ve ikna etme konusunda başarılı olabilirsiniz.
İkizler
Sorumluluk bilinciyle hareket edebilir, aile büyüklerinizden veya annenizden özel bir destek alabilirsiniz.
Yengeç
Öğrenmeye ve seyahat etmeye açık olabilirsiniz. Eğitim konusunda ikili durumlar baş gösterebilir.
Aslan
Evlilik yoluyla gelen kaynaklar değerlenebilir veya mevcut değerleri yatırım aracı haline getirebilirsiniz.
Başak
Dıştan gelecek ve sizi harekete geçirecek kuvvetlere ihtiyaç duyabilirsiniz. İlk hamleyi karşıdan bekleme enerjisi içinde olabilirsiniz.
Terazi
Temiz, sağlıklı ve düzenli bir ortamda çalışmak isteyebilirsiniz. Tutarlı olmayan alışkanlıklarınızın farkına varabilirsiniz.
Akrep
Çocuklarla mutlu olabilir, onlar için etkinliklerde bulunabilirsiniz. Her şeyi iki taraflı düşünme özelliğiniz işleri kolaylaştırabilir.
Yay
Geçmiş güzel günleri özlemle anacağınız hatıralarla karşılaşabilirsiniz. Anneye aşırı düşkünlük yaşanabilir.
Oğlak
Yanlış anlaşılma korkusuyla başkalarının fikirlerini yansıtabilirsiniz. Evden çalışmaya yönelik istekleriniz olabilir.
Kova
Başladığınız işi bitirmeye kararlı olabilir aynı anda birden fazla işle meşgul olabilirsiniz.
Balık
Duygularınızda ve ruh halinizde değişimler olabilir. Son gelişmeleri en iyi şekilde hayatınıza uygulamak isteyebilirsiniz.