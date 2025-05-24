Günlük burç yorumları (24 Mayıs 2025)
Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Mayıs 2025 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
Koç
Bugün enerjini sosyal çevrende harcayabilir, sevdiklerinle güzel planlar yapabilirsin. Ancak bu yoğunluk içinde kendine ayırdığın zamanı da ihmal etmemelisin. Özellikle sabah saatlerinde biraz içe dönük hissedebilir, geçmişe dair bazı konularla yüzleşme ihtiyacı duyabilirsin. Bu farkındalıklar, ileriye dönük önemli adımlar atmana vesile olabilir. Maddi açıdan harcamalarını kontrol altında tutmalısın çünkü keyfi alışverişler bütçeni zorlayabilir. Aşk hayatında tutkulu ve hareketli bir gün seni bekliyor.