Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 00:01
Ay Yay burcunda ilerliyor. İyimser ve pozitif bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Abartılı besin tüketiminden kaçının derim.
(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Koç
Özellikle tanımadığınız insanlarla tartışmalardan uzak durun, belki de onlardan öğreneceğiniz çok şey vardır.
Boğa
Giderleriniz artabilir, dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Ölçülü olmaya çalışın.
İkizler
Eşinizle baş başa oturmak, gelecek planlarınızdan konuşmak gibi duygusal eylemlerde bulunabilirsiniz.
Yengeç
Yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Neyse ki altından kalkmak için gereken enerjiye sahipsiniz.
Aslan
Çocuklarınızla sakin oyunlar, zihninizi ve bedeninizi dinlendiren aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz.
Başak
Ailenizle güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Beraber oturmak bile huzurlu hissettirecektir.
Terazi
Bugün tatlı dil ile yerinden çıkaramayacağınız tek bir yılan yok. Uyum, zarafet ne ararsanız sizde.
Akrep
Kişisel harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmek için aşırıya kaçmaktan dolayı pişman olabilirsiniz.
Yay
Son derece neşeli, cıvıl cıvıl hissediyorsunuz. Sizi görenlerin gözlerini kamaştırabilirsiniz. Fazla ve zararlı yiyeceklerin tüketimini düzenleyin.
Oğlak
Kendinizi olduğunuzdan daha büyük ya da daha iyi görebilirsiniz. Egonuzdaki artış sizi sonrasında yorabilir.
Kova
Sosyal medyanızda çok konuşulabilir ve arkadaşlarınız tarafından her konuda desteklenebilirsiniz.
Balık
İş yerinizde veya aile büyüklerinizin gözüne girmek için gösterdiğiniz çabalar olumlu sonuç verebilir.