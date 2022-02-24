Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Şubat 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.02.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 1

Ay Yay burcunda ilerliyor. İyimser ve pozitif bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Abartılı besin tüketiminden kaçının derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 2

Koç

Özellikle tanımadığınız insanlarla tartışmalardan uzak durun, belki de onlardan öğreneceğiniz çok şey vardır.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 3

Boğa

Giderleriniz artabilir, dengeyi kurmakta zorlanabilirsiniz. Ölçülü olmaya çalışın.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 4

İkizler

Eşinizle baş başa oturmak, gelecek planlarınızdan konuşmak gibi duygusal eylemlerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 5

Yengeç

Yoğun bir gün geçirebilirsiniz. Neyse ki altından kalkmak için gereken enerjiye sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 6

Aslan

Çocuklarınızla sakin oyunlar, zihninizi ve bedeninizi dinlendiren aktivitelerde bulunmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 7

Başak

Ailenizle güzel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Beraber oturmak bile huzurlu hissettirecektir.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 8

Terazi

Bugün tatlı dil ile yerinden çıkaramayacağınız tek bir yılan yok. Uyum, zarafet ne ararsanız sizde.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 9

Akrep

Kişisel harcamalarınızı kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi değerli hissetmek için aşırıya kaçmaktan dolayı pişman olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 10

Yay

Son derece neşeli, cıvıl cıvıl hissediyorsunuz. Sizi görenlerin gözlerini kamaştırabilirsiniz. Fazla ve zararlı yiyeceklerin tüketimini düzenleyin.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 11

Oğlak

Kendinizi olduğunuzdan daha büyük ya da daha iyi görebilirsiniz. Egonuzdaki artış sizi sonrasında yorabilir.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 12

Kova

Sosyal medyanızda çok konuşulabilir ve arkadaşlarınız tarafından her konuda desteklenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022) - 13

Balık

İş yerinizde veya aile büyüklerinizin gözüne girmek için gösterdiğiniz çabalar olumlu sonuç verebilir.

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