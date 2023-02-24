Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Şubat 2023 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 1

Ay, öğle 10:21 ile 11:29 arasında boşlukta olacak sonrasında Boğa burcunda seyretmeye başlayacak ve bugün konunuz para, sağlık olacak diyebilirim. 

MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 2

KOÇ

Egoist olmaktan kaçının. Özel ilişkilerinizde, görüşmelerde netlik korunmalıdır. Muhtemelen bugün aşk da daha iyi performans göstereceksin.  

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 3

BOĞA

İnanç seviyen bugün yükselecek. Önemli mali işlerin hızı artacak. İşbirliğini ve iletişimi artırın ki hayatınızda haraketlilik yaşansın.  

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 4

İKİZLER

İhtiyacınız olan bilgiyi daha önce aynı durumdan geçmiş bir arkadaşından alabilirsiniz. Bugün iş hayatında üretken olmaya devam edin. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 5

YENGEÇ

Bugün sağlığınız iyi olabilir ve önceki sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz. Keyifli anlarınızın tadını çıkarın ve sağlığınıza dua edin.  

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 6

ASLAN

Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz. Gününüz keyifli olmayabilir. Arkadaşlarınız ve aileniz için para harcayabilirsiniz. Çok açılmayın derim. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 7

BAŞAK

Zorlayıcı görünse de maddi manevi borçlarınızı ödemenin bir yolunu bulacaksınız bugün. Yurt dışında okuyanlar için işler bugün kolaylaşacak. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 8

TERAZİ

Mali açıdan sağlam bir işe para yatırma fırsatınız olabilir. Düşüncelerinizi iyi bir şekilde sunmazsanız, birileri fırsatı elinizden alabilir. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 9

AKREP

Bugün sabırlı olmalısınız. Herhangi bir yatırım yapmadan önce spekülasyondan kaçınılmalıdır, iş adamıysanız bugün dikkat.  

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 10

YAY

Ortaklarınız veya meslektaşlarınız bugün iş birlikleri ile zorlu bir görevi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Kendinize güvenmeniz önemli.  

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 11

OĞLAK

Bugün mutsuzluk ve hayal kırıklıklarına açık duruyorsunuz. Yeni bir sözleşme imzalamadan önce, tüm ince yazıları dikkatlice okumanız iyi olur. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 12

KOVA

Lüks ile ilgili eşyaları satın almak için de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunu yapmadan buna ne kadar gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu düşünün. 

Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023) - 13

BALIK

İş yerinde sizden beklenen bir görevi yerine getirmek için dışarıdan yardıma ihtiyacınız olabilir bugün. Ama yine de herkese güvenmeyin bugün.  

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