Günlük burç yorumları (24 Şubat 2023)

Ay, öğle 10:21 ile 11:29 arasında boşlukta olacak sonrasında Boğa burcunda seyretmeye başlayacak ve bugün konunuz para, sağlık olacak diyebilirim.
MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com
KOÇ
Egoist olmaktan kaçının. Özel ilişkilerinizde, görüşmelerde netlik korunmalıdır. Muhtemelen bugün aşk da daha iyi performans göstereceksin.
BOĞA
İnanç seviyen bugün yükselecek. Önemli mali işlerin hızı artacak. İşbirliğini ve iletişimi artırın ki hayatınızda haraketlilik yaşansın.
İKİZLER
İhtiyacınız olan bilgiyi daha önce aynı durumdan geçmiş bir arkadaşından alabilirsiniz. Bugün iş hayatında üretken olmaya devam edin.
YENGEÇ
Bugün sağlığınız iyi olabilir ve önceki sağlık sorunlarından kurtulabilirsiniz. Keyifli anlarınızın tadını çıkarın ve sağlığınıza dua edin.
ASLAN
Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz. Gününüz keyifli olmayabilir. Arkadaşlarınız ve aileniz için para harcayabilirsiniz. Çok açılmayın derim.
BAŞAK
Zorlayıcı görünse de maddi manevi borçlarınızı ödemenin bir yolunu bulacaksınız bugün. Yurt dışında okuyanlar için işler bugün kolaylaşacak.
TERAZİ
Mali açıdan sağlam bir işe para yatırma fırsatınız olabilir. Düşüncelerinizi iyi bir şekilde sunmazsanız, birileri fırsatı elinizden alabilir.
AKREP
Bugün sabırlı olmalısınız. Herhangi bir yatırım yapmadan önce spekülasyondan kaçınılmalıdır, iş adamıysanız bugün dikkat.
YAY
Ortaklarınız veya meslektaşlarınız bugün iş birlikleri ile zorlu bir görevi tamamlamanıza yardımcı olabilir. Kendinize güvenmeniz önemli.
OĞLAK
Bugün mutsuzluk ve hayal kırıklıklarına açık duruyorsunuz. Yeni bir sözleşme imzalamadan önce, tüm ince yazıları dikkatlice okumanız iyi olur.
KOVA
Lüks ile ilgili eşyaları satın almak için de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunu yapmadan buna ne kadar gerçekten ihtiyaç duyduğunuzu düşünün.
BALIK
İş yerinde sizden beklenen bir görevi yerine getirmek için dışarıdan yardıma ihtiyacınız olabilir bugün. Ama yine de herkese güvenmeyin bugün.