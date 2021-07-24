Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021

24.07.2021 - 00:01
Koç
Sosyal yaşamınızda ve aynı zamanda kariyerden gelen paranızla ilgili olarak değişimlere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Sakin kararlar verin.
Boğa
Kendinizi ve yaptığınız işleri artık daha görünür olması için girişimlerde bulunmanız veya bu alanda planlar yapmanız için uygun bir zaman.
İkizler
Bugün özellikle, tanıtım, reklam vb. konularda işiniz varsa artık yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. Kendinizi parlatmak adına yapın bir şeyler.
Yengeç
Bugün özellikle kafanızı dinç tutmaya özen gösterin. Uykunuza ve adam akıllı dinlenmeye bakın. Ruhunuz bugün “eee yetti ama…” diyebilir.
Aslan
Ailenizle, eşinizle, dostunuzla gayet keyifli bir gün geçirmeniz için ideal bir gün. Çok fazla dananın altında buzağı aramayın. Olduğu gibi yaşayın.
Başak
Bugün tam bir hizmet verme gününüz. Bence çevrenizdekilerin yerine düşünüp rahat etsinler diye yormayın kendinizi. Biraz bencil olun.
Terazi
İkili ilişkilerde fırsatlarla dolu bir gün olabilir. Eğer sevgiliniz yoksa şöyle bir süslenin, biraz yeni arkadaşlar edinin, gezin değerlendirin bu günü.
Akrep
Çok daha olumlu bir günden geçecek gibisiniz. Sıkıntı yaratacak mevzulardan kendinizi mümkün olduğunca uzak tutun.
Yay
Sizi sevenlerle harika zaman geçirmek için ideal bir gün. Elbette her gülün dikeni vardır. Sizde bazı arkadaşlarınızı bugün alttan alın derim.
Oğlak
Bugün para konusunda olmadık insanlardan, olmadık yerlerden haber alabilirsiniz ve bu haberlerde yüz güldüren cinsten olabilir.
Kova
Siz de bugün aşk konusunda talihli burçlardansınız. Bugünü şöyel flörtleşerek, mum ışığında yemek yiyerek geçirmeniz hoş olur.
Balık
Bugün gayet güzel bir gün olabilir ve fakat kıyınızda köşenizde vır vır dolanan gereksiz tiplerden uzak kalmanız şart. Bugün sizin gününüz.