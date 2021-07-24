Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021

Astrolog Murat İpek'ten 24 Temmuz 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

24.07.2021 - 00:01

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 1
Kova burcunda dolunay

Bugün kendimizi özgürce ifade etmek isteyeceğimiz bir gün yaşayabiliriz. Bırakmanız gerekenleri artık bırakın derim.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)
Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 2

Koç

Sosyal yaşamınızda ve aynı zamanda kariyerden gelen paranızla ilgili olarak değişimlere açık bir günden geçecek olabilirsiniz. Sakin kararlar verin.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 3

Boğa

Kendinizi ve yaptığınız işleri artık daha görünür olması için girişimlerde bulunmanız veya bu alanda planlar yapmanız için uygun bir zaman.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 4

İkizler

Bugün özellikle, tanıtım, reklam vb. konularda işiniz varsa artık yeni bir aşamaya geçebilirsiniz. Kendinizi parlatmak adına yapın bir şeyler.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 5

Yengeç

Bugün özellikle kafanızı dinç tutmaya özen gösterin. Uykunuza ve adam akıllı dinlenmeye bakın. Ruhunuz bugün “eee yetti ama…” diyebilir.  

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 6

Aslan

Ailenizle, eşinizle, dostunuzla gayet keyifli bir gün geçirmeniz için ideal bir gün. Çok fazla dananın altında buzağı aramayın. Olduğu gibi yaşayın.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 7

Başak

Bugün tam bir hizmet verme gününüz. Bence çevrenizdekilerin yerine düşünüp rahat etsinler diye yormayın kendinizi. Biraz bencil olun.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 8

Terazi

İkili ilişkilerde fırsatlarla dolu bir gün olabilir. Eğer sevgiliniz yoksa şöyle bir süslenin, biraz yeni arkadaşlar edinin, gezin değerlendirin bu günü.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 9

Akrep

Çok daha olumlu bir günden geçecek gibisiniz. Sıkıntı yaratacak mevzulardan kendinizi mümkün olduğunca uzak tutun.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 10

Yay

Sizi sevenlerle harika zaman geçirmek için ideal bir gün. Elbette her gülün dikeni vardır. Sizde bazı arkadaşlarınızı bugün alttan alın derim.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 11

Oğlak

Bugün para konusunda olmadık insanlardan, olmadık yerlerden haber alabilirsiniz ve bu haberlerde yüz güldüren cinsten olabilir.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 12

Kova

Siz de bugün aşk konusunda talihli burçlardansınız. Bugünü şöyel flörtleşerek, mum ışığında yemek yiyerek geçirmeniz hoş olur.

Günlük burç yorumları - 24 Temmuz 2021 - 13

Balık

Bugün gayet güzel bir gün olabilir ve fakat kıyınızda köşenizde vır vır dolanan gereksiz tiplerden uzak kalmanız şart. Bugün sizin gününüz.

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