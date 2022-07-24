Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022)

Astrolog Murat İpek'ten 24 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 00:01

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 1

Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Mantık ve muhakeme gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 2

Koç

Eğitim hayatında ve dil becerisi gerektiren alanlarda başarılı olabilir, boy gösterebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Ticari atılımlarda bulunabilir, sahip olduğunuz bilgi ve deneyimi paraya dönüştürebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Zihinsel anlamda huzursuz hissedebilir, sürekli konuşma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Geçmişi hatırlatacak işaretler alabilirsiniz, yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Karşı cins insanlarla olumlu etkileşimler kurabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ederseniz hedef ve hayallerinize yaklaşacağınız fırsatlar gelebilir.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 7

Başak

Aile statüsü ve mesleki statünüzü korumak gündeminizde olabilir. Çeşitli şekillerde yükselmeyi planlayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Farklı kültürler ve insanlarla tanışabilirsiniz, yeniliğe açık olun. Kendinizi farklı ortamlara sokmaya bakın

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Geri planda kalan veya görmezden geldiğiniz konular söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 10

Yay

Özel ilişkilerinizde ikilemler yaşayabilir, duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

İş arkadaşlarınızı korumanız gerekebilir, her anlamda daha savunmacı hissedebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 12

Kova

İlişkilerinizi derinleştirip geliştirebileceğiniz sosyal faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarla keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022) - 13

Balık

İç dünyanıza odaklanarak kendinizi incelemek isteyebilir, geçmişi sorgulayabilirsiniz.

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