Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2022)

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 00:01
Ay, İkizler burcundaki hareketine devam ediyor. Mantık ve muhakeme gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.
Koç
Eğitim hayatında ve dil becerisi gerektiren alanlarda başarılı olabilir, boy gösterebilirsiniz.
Boğa
Ticari atılımlarda bulunabilir, sahip olduğunuz bilgi ve deneyimi paraya dönüştürebilirsiniz.
İkizler
Zihinsel anlamda huzursuz hissedebilir, sürekli konuşma ve paylaşma ihtiyacı duyabilirsiniz.
Yengeç
Geçmişi hatırlatacak işaretler alabilirsiniz, yaşam alanınızda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz.
Aslan
Karşı cins insanlarla olumlu etkileşimler kurabilirsiniz. Kendinizi iyi ifade ederseniz hedef ve hayallerinize yaklaşacağınız fırsatlar gelebilir.
Başak
Aile statüsü ve mesleki statünüzü korumak gündeminizde olabilir. Çeşitli şekillerde yükselmeyi planlayabilirsiniz.
Terazi
Farklı kültürler ve insanlarla tanışabilirsiniz, yeniliğe açık olun. Kendinizi farklı ortamlara sokmaya bakın
Akrep
Geri planda kalan veya görmezden geldiğiniz konular söz konusu olabilir.
Yay
Özel ilişkilerinizde ikilemler yaşayabilir, duygusal anlamda anlaşılmaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
Oğlak
İş arkadaşlarınızı korumanız gerekebilir, her anlamda daha savunmacı hissedebilirsiniz.
Kova
İlişkilerinizi derinleştirip geliştirebileceğiniz sosyal faaliyetlerde bulunabilir, çocuklarla keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Balık
İç dünyanıza odaklanarak kendinizi incelemek isteyebilir, geçmişi sorgulayabilirsiniz.