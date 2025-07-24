Günlük burç yorumları (24 Temmuz 2025)

Koç

Bugün içinde güçlü bir kararlılık duygusu taşıyorsun. Yarım bıraktığın işleri tamamlamak, söz verdiğin konuları nihayete erdirmek için ideal bir zaman. Enerjini daha sağlam ve planlı bir şekilde yönlendirdiğinde verimliliğin artıyor. Çevrenden “liderlik” enerjisiyle ayrışabilirsin. İş hayatında bir konuda söz senin olabilir, o yüzden kelimelerini özenle seçmelisin. Aşk hayatında ise gerginliklere açık bir gün; küçük meseleleri büyütmemeye dikkat et. Yalnızsan, kendinden emin biri seni etkileyebilir. Bugün, ne istediğini bilen ve bunun peşinden koşan bir Koç olarak kendini daha güçlü hissedeceksin.